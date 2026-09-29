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Кораб е бил атакуван в Ормузкия проток

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СНИМКА: Ройтерс

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че снощи кораб е бил обхванат от пожар в Ормузкия проток, след като е бил ударен от “снаряд с неизвестен произход”, предаде Франс прес.

“Пожарът след това е овладян, а корабът е продължил плаването си. Екипажът е в безопасност”, посочи службата и добави, че няма данни за нанесени щети на околната среда.

Ормузкият проток, през който преди войната преминаваха една пета от световните доставки на петрол и газ, е в центъра на конфликта, започнал с американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари.

Оттогава Ислямската република наложи контрол на протока и до голяма степен парализира трафика в него, докато в отговор Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища, пише БТА. 

През последните седмици се наблюдава затишие - САЩ не са атакували Иран от 1 септември, въпреки че кораби редовно са нападани в Ормузкия проток.

 

СНИМКА: Ройтерс

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