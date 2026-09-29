НАТО отхвърли руската заплаха за военна ескалация около Калининград

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НАТО категорично отхвърли руската заплаха за сериозна военна ескалация около руския ексклав Калининград, предаде ДПА.

“НАТО е отбранителен алианс и никоя наша дейност или учения не представляват опасност за някоя част на Русия”, заяви днес говорителката на Алианса Алисън Харт във връзка с отговора на НАТО на писмо от руското правителство.

В писмото си Москва обвинява алианса в “безпрецедентна ескалация на военно-политическата ситуация около руската Калининградска област, придружена от силно провокативни публични изказвания на представители на съюзниците в НАТО”.

“Този опасен и безразсъден курс създава опасност още от самото начало на конфликта от избухването на директен въоръжен конфликт с възможност за руски удари срещу центровете за вземане на решения на страните членки на алианса“, се казва в писмото, цитирано от БТА.

“Русия ще бъде в готовност да използва целия арсенал от сили и възможности на свое разположение, включително ядрено оръжие, за да защити територията си, ако страните от НАТО предприемат какъвто и да било опит да изолират Калининград от останалата част на страната”, се добавя в него.

Страните от НАТО са призовани да “се въздържат от последващи дестабилизиращи и ескалиращи дейности, за да се избегне мащабна конфронтация”.

Отговаряйки на писмото на Русия, Харт заяви: “Остро осъждаме заплахата за (употреба на) сила, включително всякаква безотговорна ядрена реторика”.

“Призоваваме Русия да прекрати непровокираната си война в Украйна”, добави тя.

“Руската употреба на хибридни тактики е знак за отчаяние. Ние няма да се откажем от подкрепата си за Украйна. Имаме всичко необходимо, за да защитим всеки сантиметър от територията на съюзниците и да останем силни, готови и способни да противодействаме на всяка заплаха“, каза Харт.

В НАТО на писмото на Москва се гледа основно като на отговор на военните учения, извършени в средата на август.

Според военни източници, ученията са имали за цел да демонстрират, че западният отбранителен алианс ще бъде способен да поеме контрола върху ексклава Калининград в случай на руска военна агресия срещу територия на НАТО.

Полското Министерство на отбраната определи ученията като демонстрация на съюзническите способности за бърз отговор.