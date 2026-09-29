За първи път от 2 века в американски щат ще екзекутират жена

50-годишна американка ще бъде първата екзекутирана жена от повече от 200 години насам в щата Тенеси. На 30 септември на Криста Пайк ще бъдат инжектирани смъртоносни медикаменти, след като прекарва близо 30 години в затвора за убийство, извършено, когато е била на 18 години. Днес тя остава единствената жена в щата, която е осъдена на смърт.

Въпреки, че денят на екзекуцията почти настъпи, адвокатите й се надяват, че в последния момент смъртната ѝ присъда ще бъде заменена с доживотен затвор. Преди три дена те внесоха молба от 226 страници за помилване. Дори експерти на ООН по правата на човека призоваха наказанието да бъде отменено, пише Би Би Си.

Основният аргумент на защитата на Пайк е, че тя самата е жертва и ако днес беше призната за виновна за същото престъпление, извършено като тийнейджърка, тя нямаше да бъде осъдена на смърт.

През 1995 г. 18-годишната Пайк, тогавашното ѝ 17-годишно гадже Тадарил Шип и приятелката им Шадола Питърсън измъчват и убиват 19-годишната Колийн Слемър, с която се запознават в център за професионално обучение за проблемни тийнейджъри. Пайк обвинява Слемър, че я е обидила и се е опитала да й вземе гаджето. По-късно същата вечер я примамва в парк, като й предлага двете да се помирят и й обещава марихуана", разкрива изданието "Тенесиън".

Там Пайк и Шип измъчват Слемър в продължение на около половин час, преди Пайк да я убие. По време на нападението те издълбават пентаграм върху гърдите ѝ и я намушкват многократно. Според съдебните протоколи, когато Слемър е почти в безсъзнание, Пайк я пита: „Колийн, знаеш ли кой ти причинява това?".

На следващата сутрин двама служители на Университета на Тенеси откриват тялото на Слемър зад парната централа на земеделския кампус. Тя е живеела в общежитието на „Джоб Корпс" на Дейл Авеню заедно с останалите участници в програмата. Междувременно Пайк започва да се хвали на други студенти с извършеното и дори показва парче от черепа на Слемър. Двама от тях по-късно свидетелстват срещу нея, както и Шадола, която в замяна получава шест години пробация.

Година по-късно Пайк е призната за виновна в убийство от първа степен и осъдена на смърт, превръщайки се в най-младата жена, получила такава присъда в съвременната история на САЩ. Шип, който по време на убийството е едва на 17 години, получава доживотна присъда с възможност за условно освобождаване.

След произнасянето на присъдата защитата на Пайк открива подробности за детството ѝ, които, по думите й, съдебните заседатели никога не са имали възможност да вземат предвид. Твърдят, че като дете е била пренебрегвана и от двамата си родители. Съдебната психоложка д-р Диана Маккой установява, че Пайк е преживяла многократно физическо и сексуално насилие от ранна детска възраст от няколко мъже, сред които съпрузи и приятели на майка ѝ, както и приятеля на баба ѝ. По-късно е била изнасилена и на 11, и на 17 години. Тя разказала на майка си за преживяното, но тя не й повярвала.

„Невероятно е, че не са представили историята на насилието и изнасилванията, на които е била подложена, въпреки че са знаели за тях", казва Сандра Бабкок, експерт смъртно наказание в Cornell Law School, която е работила по защитата на Пайк.

„Случаят ѝ е изключително тежък не само заради наистина неразбираемото сексуално насилие, което е преживяла, но и заради съчетанието му с нейната възраст и психичното ѝ заболяване", допълва тя.

Докато Тенеси се подготвя за екзекуцията на Криста Пайк, пред затвора в Нешвил се бяха събрали протестиращи срещу смъртното наказание. Те настояваха изпълнението на присъдата да бъде спряно и поставиха под въпрос обстоятелствата, довели до престъплението. В същото време Мей Мартинес, майката на убитата Колийн Слемър настоява Пайк да бъде екзекутирана.

„Мисля, че трябва да си плати за престъплението", казва тя пред телевизионния канал WBIR в Ноксвил през 2021 г. Тази седмица тя заяви, че все още стои зад думите си. „Ще се почувствам по-добре, ако тя изпита същата болка, която изпита Колийн. Сърцето ми се разбива всеки ден. Преживявам всичко отново и отново и вече не мога да го понасям. Искам това да се случи, преди да умра", добавя тя.

Върховният съд на Тенеси отхвърли тази седмица искането на Пайк за отлагане на изпълнението на присъдата. За екзекуцията Пайк е поискала екип, съставен изцяло от жени. По думите ѝ присъствието на група мъже би засилило травмата ѝ. От щата Тенеси посочват, че възнамеряват жени надзиратели да я отведат до затвора, където ще бъде изпълнена присъдата, но не дават гаранция, че това ще се случи.