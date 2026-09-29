Средният коридор може да направи България стратегическа и за Източния фланг на НАТО

Търговският маршрут от Азия към Европа се пресича с инфраструктурата за военна мобилност на НАТО - пътища, железници, мостове, пристанища и др. с двойно предназначение

Геополитическата карта на Европа вече се променя не само по бойните полета. Докато НАТО изгражда по-устойчива инфраструктура по източния си фланг, ЕС търси нови пътища към Азия, за да намали зависимостта си от досегашните търговски маршрути през Русия. Именно тук България може да се окаже много повече от страна в периферията на Стария континент.

Но какво е общото между Средния коридор и военната мобилност на алианса? Маршрутът, който свързва Китай и Централна Азия с Европа през Каспийско море и Кавказ, а оттам чрез Турция и Черно море към европейската транспортна мрежа, трябва да пренася все повече стоки. В същото време пътищата, железниците, мостовете, пристанищата по Източния фланг трябва да могат да осигурят бързото придвижване и снабдяване на войски и техника при евентуална криза.

Това превръща инфраструктурата с двойно предназначение в един от ключовите елементи на новата геополитическа карта. Един и същи мост може да се ползва например от карго влак в мирно време и от военен конвой при криза. Едно пристанище може да бъде логистичен хъб за бизнеса и част от системата за доставки на съюзниците от НАТО. За България това е шанс да превърне географското си положение във важен стратегически актив.

Когато шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви в годишната си реч инициативата за Средния коридор, тя говореше преди всичко за търговия - свързване на Кавказ и Азия директно с европейския пазар, диверсифициране на маршрутите и намаляване на времето за превоз на товари. ЕК предвижда чрез Global Gateway да се осигурят до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции, а целта е до 2030 г. търговските потоци по маршрута да са три пъти повече.

Но за България този проект има и друго значение. Той се появява в момент, когато ЕС и държавите от НАТО ускоряват развитието на инфраструктурата по Източния фланг - пътища, жп линии, мостове, пристанища, летища и дигитални системи, които трябва да могат да обслужват както икономиката, така и отбраната.

Средният коридор не е нещо ново. Той преминава от Китай през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция към Европа. България може да се включи в тази мрежа през Турция, а оттам да осигури връзки към Румъния и Централна Европа, както и към пристанищата във Варна и Бургас. Проблемът е, че за да поеме значително по-голям поток, тази мрежа трябва да бъде подсилена. А голяма част от същата инфраструктура може да бъде нужна и за военната мобилност на НАТО.

Брюксел вече определи военната мобилност като ключов елемент от отбраната си. Новите европейски правила са насочени към премахване на пречките пред бързото прехвърляне на военни сили и техника - включително мостове, които не издържат тежка военна техника, пристанища и летища без необходимите съоръжения и пътни участъци с недостатъчен капацитет.

За България това означава, че инвестициите в търговска свързаност могат да имат и втори живот като инфраструктура за отбраната. Още през 2024 г. тогавашният ни военен министър Тодор Тагарев говореше за това, че България иска да инвестира около 6 млрд. евро в инфраструктура, която да обслужва и НАТО, и гражданите. Тогава той изброи като потенциални проекти пътища, железници, тръбопроводи, складове и сгради.

България, Гърция и Румъния вече работят по транспортна ос между Егейско и Черно море, която включва нови мостове над Дунав и модернизиране на фериботни връзки. В договореностите между трите държави изрично е записано, че тези съоръжения трябва да отговарят и на нуждите на военната мобилност.

Подобно стоят нещата и при развитието на Sea2Sea - мултимодалната ос между Егейско и Черно море, която свързва Александруполис и Кавала с Бургас, Варна и Русе.

Тук Средният коридор може да се припокрие с НАТО. Същата логика стои и зад модернизацията на авиобазите "Безмер" и "Враждебна". Те са включени в програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, като проектите са насочени към подобряване на възможностите им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника.

Енергията е другата значима връзка. На логистиката на съвременната отбрана ѝ трябват сигурни и устойчиви доставки на гориво. Затова се обсъжда и изграждането на нова инфраструктура за пренос на горива, която да свърже България с мрежите на НАТО в региона и да осигури по-голяма устойчивост на снабдяването по Източния фланг.

Така на територията на България се наслагват няколко различни мрежи - Средният коридор, връзките към Егейско море, Коридор VIII, Дунавския регион и инфраструктурата за военна мобилност на НАТО.

Това може да се окаже и реално голямата стратегическа стойност на Средния коридор за България. Страната не само получава възможност да бъде вратата към европейския пазар от Азия. Ако гореспоменатите инвестиции бъдат реализирани, те могат да осигурят и по-бързо придвижване на съюзниците по Източния фланг.

Географията вече е на страната на България, въпросът обаче е дали инфраструктурата ще я догони. Ако отговорът е да, то страната ни може да се окаже пресечна точка на новите търговски маршрути към Азия и новата отбранителна архитектура на Европа.