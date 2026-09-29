Столът на руската Дума преименува "пилето по киевски" - вече се казва "котлет с масло", струва 2,83 евро

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Столът на Държавната дума на Русия, както наричат тамошния парламент, преименува „Пилето по киевски" – вече се нарича „Котлет с масло".

Кетъринг компанията „Кремлевски" премахна предишното име на ястието навреме за есенната сесия на Държавната дума. Изложеният в столовата на Думата цял котлет от пилешки гърди с вътре вече е обозначена като „котлет с масло". Цената му е 270 рубли или 2,83 евро.

Преди това менюто на Държавната дума включваше не само „Пиле по киевски", но и „сирники по киевски" на цена от 120 рубли (1,26 евро).

След 2022 г. Русия започна да променя имената на заведенията и ястията, свързани с Украйна. Например в Омск думата „украински" беше премахната от табелата на ресторанта с украинска кухня „Шинок".

Историята на котлета по киевски е обвита в кулинарни легенди и оспорван произход. Макар името да го свързва с украинската столица, корените му всъщност водят към французката висша кухня.

Френската връзка (XVIII – XIX в.): През XVIII век руската императрица Елизавета Петровна изпраща млади готвачи на обучение в Париж. Те пренасят в Санкт Петербург рецептата за côtelettes de volaille (пилешки котлети), измислена от прочутия френски шеф-готвач Никола Апер. Оригиналното френско ястие се е приготвяло от пилешко филе, пълнено с изтънчен сос или гъби.

Трансформацията в Руската империя: Руските готвачи модифицират рецептата, като заменят соса с чисто замразено масло, което прави ястието невероятно сочно при разрязване. В началото на XX век в луксозния хотел „Континентал" в Киев ястието започва да се предлага под името „Котлети де воляй по киевски".

Световна слава след Втората световна война: Ястието изпада в забрава по време на революциите, но през 1947 г. е приготвено на официален банкет в Киев за завръщането на украинска дипломатическа делегация от Париж. Котлетът става истински хит и се превръща в задължителна емблема на престижните съветски ресторанти. Почти по същото време украински и руски емигранти го популяризират в САЩ под името Chicken Kiev.

Смисълът на автентичния котлет по киевски е хрупкавата панировка да запечата маслото вътре, така че при разрязване то да изтече като горещ сос върху месото.

Класическият детайл: Оригиналният котлет се прави от цяло пилешко филе заедно с костта от крилцето (почистена до бяло), около която се оформя месото. Днес в домашни условия по-често се използва чисто филе без кост.

Необходими продукти (за 4 порции):

• Пилешки гърди: 2 бр. цели (разделени на 4 единични филета)

• Краве масло: 100-120 г (с високо качество)

• Свежи билки: 2 с.л. ситно нарязан копър (традиционно за източния вариант) или магданоз

• Подправки: Сол и черен пипер на вкус

• За двойната панировка: 3 яйца, 100 г брашно, 150 г фина галета (или пресни хлебни трохи)

• Мазнина за пържене: Около 500 мл олио (за маслена баня)