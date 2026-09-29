САЩ и Нидерландия арестуваха предполагаем лидер на групата, хакнала ФБР

Хакерите се похвалиха, че разполагат с чувствителна информация за почти всички агенти на ФБР

САЩ и нидерландската национална полиция съвместно са арестували във вторник предполагаем член на известната киберпрестъпна група ShinyHunters. Това става седмица след като групировката пое отговорност за обезобразяването на сайта на ФБР и се похвали, че е откраднала данни за служители на Бюрото, съобщава CBS News.

В публикация в „Екс" директорът на ФБР Каш Пател не назова арестувания, но го определи като „един от предполагаемите лидери" на организацията. „Докато говорим, екипи на ФБР активно работят с партньори, за да получат и изпълнят нови насоки в продължаващото разследване въз основа на този арест", написа Пател.

ФБР заяви в съобщение, че „работи денонощно по разследването на киберинцидента, свързан с FBIJobs.gov", и поддържа редовна комуникация с всички, които може да са засегнати. От Бюрото уточниха, че в рамките на 24 часа след публичното съобщаване за инцидента са били изпратени множество вътрешни съобщения до служителите. Разследването продължава.

Миналата седмица ShinyHunters заяви в публикации в даркнет и в разговори с няколко медии, че е откраднала между 2 и 3 терабайта данни, свързани със служители на ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ. Хакерите твърдят, че са използвали нова уязвимост в Oracle PeopleSoft – програма за управление на човешките ресурси.

В една от публикациите си миналия вторник ShinyHunters се обърна директно към Пател и помощник-директора на киберотдела на ФБР Брет Литърман с думите: „Компрометирахме ФБР."

Киберпрестъпниците заявиха, че разполагат с чувствителна информация за почти всички агенти на ФБР, както и за хора, кандидатствали за работа в Бюрото. Според тях са били засегнати системи за наказателно правосъдие, човешки ресурси и Medlink.

В понеделник „Ню Йорк таймс" съобщи, че служители на ФБР са получили вътрешен имейл, в който хакерската атака е била определена като инцидент с киберсигурността. В съобщението се признава, че лични данни на някои служители са били откраднати.