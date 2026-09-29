Руски военен самолет се разби в Амурска област, шестима са загинали

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Руски военен самолет Ту-95 се разби по време на тренировъчен полет в Амурска област, като шестима от членовете на екипажа са загинали, а един е получил травми, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация.

„На 29 септември самолет Ту-95 претърпя катастрофа в Амурска област при изпълнение на учебно-тренировъчен полет. Самолетът е паднал в безлюдна местност. По предварителни данни шестима от членовете на екипажа са загинали, а един е получил травми и е бил евакуиран в лечебно заведение", пише в прессъобщението, цитирано от БТА.

Самолетът е изпълнявал полета без оръжия на борда.

На място е изпратен екип от следователи, които трябва да установят всички обстоятелства около катастрофата.