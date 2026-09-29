ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежки национал: Никой не очакваше да бием Порту...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23645472 www.24chasa.bg

Руски военен самолет се разби в Амурска област, шестима са загинали

3316
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
самолет Ту-95 СНИМКА: Уикипедия

Руски военен самолет Ту-95 се разби по време на тренировъчен полет в Амурска област, като шестима от членовете на екипажа са загинали, а един е получил травми, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация.

„На 29 септември самолет Ту-95 претърпя катастрофа в Амурска област при изпълнение на учебно-тренировъчен полет. Самолетът е паднал в безлюдна местност. По предварителни данни шестима от членовете на екипажа са загинали, а един е получил травми и е бил евакуиран в лечебно заведение", пише в прессъобщението, цитирано от БТА. 

Самолетът е изпълнявал полета без оръжия на борда.

На място е изпратен екип от следователи, които трябва да установят всички обстоятелства около катастрофата.

самолет Ту-95 СНИМКА: Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как държавата помага на родители да съчетаят работата и грижата за децата (Подкаст)