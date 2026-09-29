Италия официално сложи край на 12-годишната си военна мисия в Ирак

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12 години след началото на мисията си Италия изтегли и последните си войници от Ирак и сложи край на военното си присъствие в страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на италианското министерство на отбраната.

Рим изтегли по-голямата част от персонала си още до март 2026 г., след като военна база в автономния регион Иракски Кюрдистан беше атакувана от въздуха, информира БТА.

Италианските военни участваха в ръководената от САЩ операция „Непоколебима решимост" срещу джихадистката групировка „Ислямска държава". Те бяха част и от мисията на НАТО в Ирак, чиято цел е консултиране на местните власти и изграждане на капацитет.

Италианските и натовските сили са се договорили с местните власти да напуснат района до 30 септември, се посочва в изявлението на италианското военно ведомство.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето определи изтеглянето като преход към поемането от Ирак на по-голяма отговорност за собствената му сигурност.

Италия обаче няма да прекрати изцяло присъствието си в страната. Двама италиански офицери от карабинерите ще останат в Ирак като част от Консултативната мисия на Европейския съюз в Ирак (EUAM Ирак), която действа с одобрението на иракското правителство.