Белгия ще даде три изтребителя F-16 на Украйна до края на годината

Белгия ще предаде три изтребителя F-16 на Украйна до края на тази година, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Постигнахме важно споразумение с Белгия за предаването на три изтребителя F-16 до края на тази година", написа Зеленски в Екс и добави: "Ще работим да получим тези изтребители по ускорената процедура".

Украинският президент допълни, че Украйна вече е получила "спешни доставки" на боеприпаси за изтребители F-16 от Белгия, Испания и други страни, пише БТА.

От началото на пълномащабната руска инвазия Белгия е поела ангажимент за 4,488 млрд. евро помощ за Украйна, като само военната помощ през 2025 г. е била 1,1497 млрд. евро. През април 2026 г. Брюксел одобри нов пакет за 1 млрд. евро, включващ средства за противовъздушна отбрана, артилерия, разминиране, дронове и коалицията за F-16. Отделно Белгия е поела ангажимент за още 100 млн. евро за закупуване на американско оръжие за Украйна.