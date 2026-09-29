Арестуваха двама бивши министри на Орбан за корупция

Двама министри от бившето крайнодясно правителство на Виктор Орбан, заподозрени по отделни случаи в злоупотреба с обществени средства за милиони евро и в получаване на подкупи за още милиони, бяха задържани часове след като унгарските депутати гласуваха за сваляне на имунитета им, съобщи "Гардиън".

Унгарската прокуратурата съобщи във вторник, че Балаш Ханко, министър на културата в кабинета на Орбан и все още депутат от националистическата партия „Фидес" на бившия премиер, е бил задържан късно в понеделник. Ханко е заподозрян в присвояване на средства. Той отрича да е извършил нарушение. Beszartok! Hát ez így még tízszer szánalmasabb kabaré. 😁🤣



A csuti ducse élőben közvetitette Hankóék kivonulását a Parlamentből, azok a részek amúgy lényegtelenek, de a végén.... 😁🤣



​Szóval eljátszották ezt a végtelenül teátrális, szomorú hegedűszóval aláfestett családi… pic.twitter.com/8vP8Hv2Ylo — Zoltán (@csorike1520) September 28, 2026

Миклош Сестак, депутат от съюзника на „Фидес" – Християндемократическата народна партия (KDNP), който беше министър на националното развитие между 2014 и 2018 г., също е бил задържан в понеделник в рамките на разследване за предполагаем подкуп. Той също отрича да е извършил нарушение.

„Вчера беше важен ден", заяви във вторник унгарският премиер Петер Мадяр. Неговата партия „Тиса" постигна убедителна победа на изборите през април с обещанието да разследва предполагаемата корупция и злоупотребите с власт по време на 16-годишното управление на Орбан.

„След десетилетия на лъжи за първи път много милиони унгарци можеха да усетят какво наистина означават смяната на режима и равенството пред закона", написа Мадяр в социалните мрежи. „Унгария вече не е страна, в която действията остават без последствия".

Арестите дойдоха часове след като в понеделник унгарският парламент гласува за сваляне на имунитета на Ханко и Сестак – но също така и на Мадяр, който сам беше поискал имунитетът му да бъде свален, за да може да изчисти името си от обвиненията, които определи като „очерняща кампания".

Разследванията за корупция срещу министрите от ерата на Орбан са първите, насочени срещу високопоставени представители на предишното правителство. Междувременно Мадяр е обвинен, че през 2024 г. е грабнал телефона на мъж, който го снимал в нощен клуб, и го е хвърлил в река Дунав.

Премиерът отрича действията му да представляват кражба и нарича случая, който включва иск за обезщетение в размер на 300 евро, „фарс". Той заяви, че поема отговорност за действията си, но отрече да е извършил престъпление и разкритикува прокуратурата, че „смесва" корупционните дела срещу бившите министри с „опит за политическо очерняне".

Мадяр многократно е заявявал, че през последните години корупцията и злоупотребата с обществени средства са стрували на Унгария между 8% и 10% от нейния БВП при последователните правителства, ръководени от Орбан. Орбан многократно е отричал, че по време на повече от десетилетие и половина управление е допуснал широко разпространена корупция и откровена кражба на публични средства.

Според прокуратурата Ханко е ръководил престъпното отклоняване на 17,3 млрд. форинта (47 млн. евро) обществени средства от Националния културен фонд на Унгария (NKA), като парите са били насочвани към артисти и организации, свързани с „Фидес", както и за финансиране на предизборната кампания на партията през 2026 г.

„Съвестта ми е чиста, това е политически показен процес", заяви Ханко във видео на живо, излъчено във фейсбук страницата на Орбан малко преди ареста му.

През юли полицията извърши обиск в офисите на „Фидес" и иззе интернет сървърите на партията във връзка с предполагаеми „присвоявания и други престъпления" в Националния културен фонд. Това накара Орбан да обвини властите, че провеждат фиктивно разследване с цел партията му да бъде направена „юридически нежизнеспособна".

Прокуратурата подозира и Сестак, че е получил повече от 12 млрд. форинта (32,6 млн. евро) под формата на подкупи и незаконни комисиони, свързани с доставки на превозни средства за унгарската държавна автобусна компания, както и с обществени строителни проекти. В центъра на случая е покупката на автобуси втора употреба на предполагаемо завишени цени.

Отделно от това унгарската Национална служба за защита и възстановяване на активи – антикорупционният орган, създаден от правителството на Мадяр като част от кампанията му срещу корупцията – обяви в понеделник първите четири случая, с които възнамерява да се заеме.

Първият е свързан с „търговия с политически връзки с цел получаване на разрешения за пребиваване за работа", се посочва в съобщение на органа. Вторият случай се отнася до предполагаема корупция при разходи на местните власти за поддръжка на паркове и обществено хранене.

Третият случай засяга „държавна компания и държавни инвестиции" и има връзки с Даниел Йелинек – магнат в сферата на недвижимите имоти и един от най-богатите бизнесмени в Унгария, се казва още в съобщението.

Компанията за недвижими имоти, ръководена от Йелинек, заяви, че той ще съдейства изцяло на властите.

„Категоричната ни позиция е, че г-н Йелинек не е извършил никакво престъпление във връзка със случая. Убедени сме, че разследването ще потвърди това и че производството срещу него скоро ще бъде прекратено", заявиха от компанията по-рано този месец.

Четвъртият случай е свързан с „привидно неоправдани разходи за пропаганда и събития" в Службата за защита на суверенитета – орган, създаден по времето на Орбан, за да следи за това, което „Фидес" определяше като „неправомерна политическа намеса" на чуждестранни субекти в Унгария. Службата беше закрита от правителството на Мадяр през юни.