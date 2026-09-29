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Съдът в Букурещ остави Джорджеску в ареста за 30 дни

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Калин Джорджеску не бе допуснат за участие в президентските избори. Снимка: X/ @censor_net

Апелативният съд в Букурещ одобри искането на прокуратурата бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску да остане в предварителния арест за 30 дни. Той е обвинен, че е измамил бизнесмен с 1,1 милиона евро, съобщава телевизия Диджи 24. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

По-рано този месец Джорджеску беше задържан за 24 часа по същото разследване, след което беше освободен под съдебен контрол, пише БТА. 

Румънските власти разследват бившия кандидат за президент и още четирима заподозрени за измама и участие в организирана престъпна група. Според прокурорите групата е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина срещу парична гаранция от 1,1 милиона евро.

В рамките на разследването Джорджеску и още двама заподозрени бяха задържани, а полицията извърши обиски на общо пет адреса, сред които и дома на бившия кандидат за президент. При претърсванията в автомобила му е било открито и иззето устройство за заглушаване. В къщата му пък е намерена фалшива дипломатическа лична карта на името на Ордена на рицарите на Малта.

Досега Джорджеску беше под съдебен контрол, който включваше забрана да напуска страната и задължение всяка седмица да се явява в полицията. Миналата седмица прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) наложиха запор и върху негова вила в село Могошоая, близо до Букурещ.

В момента срещу Джорджеску се водят две отделни наказателни дела. Едното е за предполагаеми действия срещу конституционния ред на Румъния чрез планиране на опит за преврат, а другото е за предполагаемо пропагандиране на фашистка идеология.

Джорджеску спечели първия тур на президентските избори в Румъния през 2024 г., които впоследствие бяха анулирани. Той се яви като независим кандидат с крайнодесни позиции.

Калин Джорджеску не бе допуснат за участие в президентските избори. Снимка: X/ @censor_net

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