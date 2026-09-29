Анди Бърнам: Брекзит ни донесе повече вреди, отколкото ползи

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че ще представи пред британците различните възможности за бъдещите отношения на Великобритания с Европейския съюз, като ще търси консенсус за формата на партньорството с европейските държави.

„Брекзит донесе повече вреди, отколкото ползи", каза Бърнам по време на годишната конференция на Лейбъристката партия в Ливърпул. Той уточни, че ще използва предстоящата среща на върха между Великобритания и ЕС, за да изложи своето виждане за различните варианти пред страната за поддържане на дългосрочни отношения с европейските партньори, предаде Ройтерс.

„Ще видя дали ще успеем да постигнем консенсус по този въпрос", допълни британският премиер, цитиран от БТА.

На конференцията Бърнам обяви и планове за промени в избирателната система. Той заяви, че Лейбъристката партия ще участва в следващите избори с програма, която ще включва ангажимент за реформиране на системата.

Премиерът съобщи, че ще създаде национална комисия за промени в избирателната система и ще покани всички политически партии да се включат в работата ѝ. Целта му ще бъде да получи подкрепата им за необходимите избирателни реформи.

Бърнам представи на конференцията и планове за създаване на национална служба за социална помощ. По думите му услугите на системата ще бъдат безплатни на мястото, където се предоставят, като няма да се начисляват такси, които да бъдат плащани от основната държавна пенсия.

„Това ще бъде система, вписваща се в най-добрите традиции на партията, където всеки дава своя принос и всеки е осигурен. Нейните услуги ще бъдат безплатни на мястото на ползване и няма да ви се начисляват такси, които да бъдат плащани от основната ви държавна пенсия", заяви Бърнам.

Британският премиер уточни, че планираната система ще бъде представена пред избирателите на следващите парламентарни избори.

Следващите избори във Великобритания ще се произведат през 2029 г.