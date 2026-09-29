Израел: Чуждестранните лидери на „Хамас" са мишена за нас

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Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че лидерите на „Хамас", които се намират извън ивицата Газа, също ще бъдат мишена на Израел. Предупреждението идва на фона на продължаващите израелски удари в Газа, за които Израел твърди, че са насочени срещу бойци на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

„Лидерите на „Хамас" в чужбина също ще бъдат на прицел. Никой от тези отвратителни убийци, които изиграха основна роля в атаката от 7 октомври, не бива да умре мирно в леглото си", каза Кац във видеообръщение, пише БТА.

Той има предвид нападението на „Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което постави началото на войната в Газа.

„Хамас" е създадена през 1987 г., в началото на Първата палестинска интифада, а през 2007 г. поема контрола над ивицата Газа. Оттогава Израел и движението са въвлечени в поредица от тежки въоръжени конфликти и ескалации.

На 7 октомври 2023 г. „Хамас" извърши най-голямата си атака срещу Израел от създаването на движението, като изстреля десетки ракети от Газа и предприе нападение срещу израелска територия. Това постави началото на настоящата война в Газа.

Кац има предвид именно нападението от 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа.