В Северна Македония разбиха група, свързана с "Ислямска държава"

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Македонските власти разбиха организирана криминална група в Скопие, свързвана с радикалната ислямистка организация „Ислямска държава" (ИД). При акцията са задържани петима души, а при обиски на 12 адреса са открити автоматични и снайперски пушки, пистолети, боеприпаси, тактическо оборудване и официално знаме на ИД, съобщава denesen.mk.

Операцията е проведена на 28 септември от Отдела за борба с организираната и сериозната престъпност в сътрудничество с Агенцията за национална сигурност, Отдела за специални полицейски операции и СВР-Скопие, под ръководството на прокурор от Основната прокуратура за преследване на организираната престъпност и корупцията.

По разпореждане на съдия от досъдебното производство са извършени претърсвания на шестима души на общо 12 места в Скопие. Петима от тях са задържани.

При обиските са иззети автоматични пушки и пълнители за тях, снайперска пушка и пълнител, пистолети, боеприпаси с различен калибър, тактическа жилетка, радиостанции, множество електронни устройства и мобилни телефони, както и значителна сума пари в македонски денари и чужда валута. Полицията е открила и официално знаме на терористичната организация „Ислямска държава".

Според македонското МВР 34-годишният К. И. е започнал през 2023 г. да действа в рамките на престъпна организация – клон, основан на идеологическата матрица на „Ислямска държава", с цел извършване на престъпления на територията на Северна Македония.

Властите твърдят, че като член на организацията той е индоктринирал млади хора за изпълнение на целите на ИД, разпространявал е пропагандни материали с екстремистко и радикално съдържание, както и че е набавял и използвал огнестрелни оръжия.

Според разследването К. И. и другите двама заподозрени – Б. А., на 24 години, и Е. С., на 30 години – са сформирали група, която незаконно е притежавала, посредничила и търгувала с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

На 29 септември Секторът за борба с тероризма, насилствения екстремизъм и радикализма е внесъл в прокуратурата за организирана престъпност и корупция наказателни сигнали срещу тримата.

К. И. е обвинен в тероризъм и в незаконно производство, притежание, посредничество и търговия с оръжие или взривни вещества. Срещу Б. А. и Е. С. е повдигнато обвинение за незаконно производство, притежание, посредничество и търговия с оръжие или взривни вещества.

Прокуратурата е започнала разследване и е поискала от съдия от Основния наказателен съд в Скопие да определи на тримата мярка за неотклонение „задържане под стража" за 30 дни.

До групата и нейния оръжеен арсенал властите са стигнали чрез документи и информация, станали известни по време на текущ съдебен процес в Наказателния съд, както и чрез доказателства, получени по линия на международна правна помощ.

При претърсванията е установено и незаконно използване на електроенергия за копаене на криптовалути. За това нарушение македонските власти ще предприемат допълнителни действия по компетентност.

В съобщението на МВР не се посочва групата да е подготвяла конкретно нападение, нито се съобщава за конкретни мишени.