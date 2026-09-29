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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23646130 www.24chasa.bg

НАТО и САЩ с мащабно учение от Норвегия до Черно море през октомври

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НАТО Снимка: Pixabay

НАТО и американската армия засилват усилията си за подобряване на военното сътрудничество в Европа чрез мащабно учение, което ще обхване територии от Северна Норвегия до Черно море, съобщи представител на германската армия, цитиран от ДПА.

Около 2000 военнослужещи от няколко страни членки на НАТО ще се включат в ежегодното учение „Триада на отмъстителите" (Avenger Triad), което ще се проведе от 6 до 15 октомври. Това съобщи генерал-майор Бьорн Шулц от германските въоръжени сили в щаба на американската армия за Европа и Африка във Висбаден, информира БТА. 

Тазгодишното издание „Триада на отмъстителите'26" няма да представлява традиционно военно-полево учение. То ще бъде проведено под формата на симулации и командно-щабни тренировки, в които ще бъде използван и изкуствен интелект. Целта е да се провери как въоръжените сили на западните държави могат да действат по-бързо и ефективно заедно отвъд националните граници при евентуална атака.

Съвременните технологии и комуникацията в реално време чрез мобилни устройства трябва да позволят на военните да разполагат с постоянно актуализирана картина на бойното поле.

Учението е част от Инициативата за възпиране по източния фланг (Eastern Flank Deterrence Initiative/EFDI), започнала преди две години с цел да подобри координацията между съюзниците и да засили бойните способности на НАТО в Източна Европа.

Според майор Бен Шиф от американската армия западните въоръжени сили използват и опита от войната в Украйна. След началото на пълномащабната руска инвазия Киев разви значително и бързо своите способности в областта на дроновете.

В рамките на инициативата EFDI разузнавателни дронове, наземни сензори, радари, камери и оръжейни системи се интегрират в единна мрежа. Така различните компоненти ще могат да обменят информация и да комуникират помежду си в рамките на броени секунди.

Майор Шиф допълни, че мрежата е отворена за всички партньори на НАТО.

НАТО Снимка: Pixabay

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