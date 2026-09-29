Над 100 еврейски заселници нападнаха село на Западния бряг, подпалиха къщи

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Над 100 еврейски заселници са нападнали село Джалуд на окупирания Западен бряг, като са попречили на палестинско семейство да се върне в домовете си и са влезли в сблъсък с израелски военнослужещи, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс.

Семейство Тубаси е било придружено от израелската армия до двете си къщи в селото, след като седмици наред е пребивавало на друго място заради завземането на жилищата от заселници. Джалуд се намира северно от Рамала.

Около 10 минути след пристигането на палестинското семейство повече от 100 заселници са се насочили към къщите, разказаха свидетели. Те са подпалили жилищата, блокирали са пътищата към района и са хвърляли камъни по израелските войници. Трима военнослужещи са били ранени, съобщи израелската армия.

„Поради насилието мисията да върнем семейството в домовете им не беше изпълнена", заявиха от армията.

По думите на свидетели войниците първоначално са качили палестинците на покрива, след като заселниците нахлули в района, но впоследствие са ги евакуирали заради засилването на сблъсъците.

Случаят идва на фона на засилващо се насилие от страна на заселници и заграбване на земи на Западния бряг, което предизвиква международно осъждане. По време на управлението на премиера Бенямин Нетаняху израелските селища и аванпостове на Западния бряг се разшириха.

Нетаняху заяви, че остро осъжда насилието и призова правоохранителните органи да подведат извършителите под отговорност. Израелски и палестински правозащитни организации обаче твърдят, че извършителите на подобни нападения сред заселниците рядко са наказвани.

Уаел Тубаси, собственик на една от двете къщи, описа щетите като „неописуеми".

„Повредили са всичко - вратите и плочките ги няма, стълбите ги няма. Изпотрошили са баните, вратите и прозорците. Нищо не са оставили, всичко е разрушено", каза той.

Журналисти на Ройтерс са посетили домовете след нападението. Стените вътре са били почернели и покрити с катран и остатъци от гуми, които според информацията заселниците са внесли и подпалили, пише БТА.

Около шестима израелски войници са патрулирали в района, докато семейство Тубаси не е било там.

Израелската армия съобщи, че е арестувала двама заселници и е започнала разследване.

При друг инцидент на Западния бряг, в село Ал Мугаир, заселници са подпалили автомобили и са изписали със спрей думата „отмъщение" върху фасадата на жилищна сграда.

„Където видят коли, добитък или маслинови дървета, ги унищожават - всичко, което може да ни навреди", каза жителят на селото Муса Мохамед Хамдан. „Но с Божията помощ ще издържим".