Чехия: Ще изпълним ангажимента си към НАТО при руско нападениe над балтийска държава

Чехия е готова да изпълни ангажиментите си към НАТО при евентуално руско нападение срещу някоя от балтийските държави. Това заяви чешкият премиер Андрей Бабиш пред чешкия новинарски сайт „Деник", цитиран от Ройтерс.

Бабиш подчерта, че при подобен сценарий Прага ще предприеме необходимите действия в рамките на задълженията си към Алианса. По думите му Чехия трябва да изпрати две механизирани бригади от състава на въоръжените си сили, ако Русия нападне балтийска държава.

„Разбира се, че се подготвяме. Ако, не дай Боже, Русия нападне балтийска държава, съгласно член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда взаимна отбрана между съюзниците, трябва да изпратим две механизирани бригади от състава на въоръжените ни сили", заяви чешкият премиер.

Той каза, че въпросът вече се обсъжда и че разговаря по темите, свързани със сигурността, включително с президента Петър Павел. Бабиш обаче подчерта, че няма причина да бъде разгласявана класифицирана информация.

„Това, че не говорим за тези неща и журналистите не получават материал за статиите си, не означава, че не се занимаваме с тях", каза премиерът в интервюто, проведено по видеовръзка.

Правителството на Бабиш, в което участва и проруската и антиимигрантска партия, прекрати участието на Чехия във военната помощ за Украйна. Прага се отказа и от участие във финансирането и ангажиментите за военна подкрепа за Киев в рамките на ЕС и НАТО.

Бабиш многократно е призовавал европейските лидери да работят за постигането на мир. По време на президентската кампания през 2023 г. той беше критикуван заради изказването си, че не би изпратил чешки военнослужещи да се сражават в защита на съюзническа държава.

В интервюто той беше попитан дали Прага се подготвя за евентуални руски действия срещу държава от НАТО. За подобна възможност предупреждават разузнавателните служби на някои страни от Алианса.

Правителства и разузнавателни служби в Западна Европа междувременно предупреждават за нарастващ риск Русия да засили хибридните си действия, включително чрез саботажи, както и за възможността от ограничено военно нападение.

По-рано този месец Бабиш заяви, без да посочва подробности, че Русия води хибридна война срещу Чехия. Той добави, че чешките разузнавателни служби следят въпроса с повишено внимание, пише БТА.

Москва многократно е отхвърляла твърденията, че планира конфронтация с НАТО. Русия отрича също да участва в хибридни действия или в зачестилите саботажи в европейски държави от Алианса.