Шест държави заплашиха да блокират бюджета на ЕС заради високите разходи

Шест държави от ЕС заплашиха да блокират следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, ако в него не бъдат направени съкращения на разходите за стотици милиарди евро, съобщава „Файненшъл таймс".

Нидерландия, Германия, Финландия, Швеция, Дания и Австрия са изложили исканията си в писмо, с което се е запознало изданието. В него шестимата лидери настояват бюджетът да бъде „реформиран из основи" и да бъдат направени ясни приоритети. Според тях повече средства трябва да бъдат насочени към отбраната и иновативните компании.

„Бюджетът трябва да бъде реформиран из основи. Трябва да направим избор", се казва в писмото, цитирано от изданието.

Точно преди месец германският канцлер Фридрих Мерц събра в Берлин лидерите на Нидерландия, Финландия, Австрия, Дания и Швеция, за да обсъдят обща позиция за следващия бюджет на ЕС. Шестте държави настояваха за по-ограничена финансова рамка и за пренасочване на средства към отбраната, сигурността и конкурентоспособността.

Срещата беше част от усилията на Мерц да изгради коалиция от държави, които се противопоставят на предложения от Европейската комисия бюджет за близо 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. Германия и партньорите ѝ смятат, че разходите трябва да бъдат преразгледани и че приоритет трябва да получат нови стратегически области.

„Ако от бюджета не бъдат съкратени стотици милиарди, тази година няма да има споразумение", заявява пред медията дипломат от една от шестте държави.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че целта му е да бъде постигнато споразумение по бюджета до края на годината.

Ирландия, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, заяви миналата седмица, че „повечето държави" все още подкрепят бюджета.

През октомври Ирландия ще представи нов т.нар. преговорен пакет за многогодишната финансова рамка. Той ще бъде обсъден на срещата на върха на ЕС през същия месец. Освен Нидерландия и Германия писмото е подписано от Финландия, Швеция, Дания и Австрия. За приемането на бюджета в крайна сметка е необходимо съгласието на всички държави членки.