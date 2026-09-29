"Пестеливите" от ЕС зоват за орязване на новия бюджет, искат още пари за отбрана, по-малко за бедните от блока (Обзор)

За приемането му трябва единодушие от евролидерите

Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на още пет страни от ЕС заплашиха да не подкрепят следващия седемгодишен бюджет на блока, освен ако разходите не бъдат намалени със “стотици милиарди” евро, разкри “Файненшъл таймс”.

В съвместно писмо, подписано от Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, се казва, че бюджетът на ЕС “трябва да бъде фундаментално реформиран”. “Ако бюджетът не бъде съкратен със стотици милиарди,

няма да има споразумение тази година”,

коментира пред изданието дипломат от една от държавите, подписали документа. Той е бил изпратен на 28 септември до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС.

Очаква се Дъблин да представи нов компромисен текст през следващите дни - преди срещата на върха на Европейския съвет на 15-16 октомври. “Ако ирландската преговорна кутия трябва да служи като основа за по-нататъшни дискусии, тя трябва да определи общ обем, който реално може да бъде финансиран от тези, които носят основната финансова тежест”, се казва още в писмото. Преди седмица Ирландия заяви, че все още “повечето държави” подкрепят многогодишната финансова рамка (МФР) за 2028 - 2034 г.

Още през юни по време на кипърското председателство имаше идея за намаление с 2% на предложената от ЕК МФР на стойност близо 2 трилиона евро. Шестте държави обаче счетоха намалението за твърде малко, за да спечели тяхната подкрепа.

“Почти всяка държава - членка на ЕС, полага болезнени усилия за консолидиране на публичните си финанси. Няма да има европейски суверенитет без стабилни публични финанси”, пишат още евролидерите в писмото си. И допълват: “ЕК предложи номинално увеличение от около 60%. Това просто не е реалистично”. Авторите предлагат да се отделят повече средства към инвестиции в сигурността и отбраната, конкурентоспособността, иновациите и борбата с незаконната миграция. В същото време те искат да се намалят парите за селското стопанство и за по-бедните региони - тези области традиционно представляват около две трети от бюджета на ЕС.

По-рано през септември пет от шестте държави от сегашното писмо пак поискаха сериозни съкращения на бюджета, а последната страна, която се присъедини към искането, е Швеция. “Преговорите за МФР се характеризират с фундаментална асиметрия - само нашите шест държави

финансират почти 40% от вноските на всички

държави членки”, пишат още евролидерите.

За приемането на бъдещия бюджет е необходимо съгласието на всички 27 страни членки. Шестте държави обаче заплашват да блокират сделката, което противоречи на договорката на европейските лидери от юни преговорите да приключат до края на годината. Те настояват това да стане преди изборите във Франция, Италия, Испания и Полша, които могат да усложнят постигането на компромис. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща отбеляза, че се стреми да постигне споразумение до края на годината.

Това трудно би станало предвид различните позиции на държавите за бюджета. Испания, Италия и 15 други страни призовават за увеличаване на субсидиите за земеделските производители и регионите, както и за надвишаване на предложения бюджет от 2 трилиона евро. Франция пък иска общоевропейска такса, която според ЕК би могла да генерира приблизително 60 млрд. евро годишно.

“Юроактив” съобщи за опасения сред европейските дипломати, че пораженията на партията на Мерц на регионалните избори са отслабили позицията на канцлера и биха могли да усложнят преговорите за бюджета. Източници коментираха, че предвид нарастващата сила на “Алтернатива за Германия” Мерц няма да може да се откаже от искането си за намаляване на вноските от Германия - основният донор в бюджета на ЕС.

В същото време ЕК планира да увеличи разходите за отбрана в бюджета за 2028 - 2034 г. до поне 131 млрд. евро. Тази сума е около 5 пъти по-голяма от финансирането за отбрана в настоящия седемгодишен план.