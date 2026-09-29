Осъдена за 54 млн. паунда българка не връща откраднатата сума, била в депресия (Обзор)

Българката Цветка Тодорова, участвала в най-мащабната измама със социални помощи във Великобритания, е върнала едва 18 хил. паунда от парите, които съдът ѝ е наредил да възстанови.

54-годишната жена беше част от българска престъпна група, която чрез хиляди фалшиви заявления успя да източи общо 54 млн. паунда от британската социална система. Самата тя е получила 263 514 паунда от схемата и през май 2024 г. беше осъдена на 3 г. затвор. След освобождаването ѝ в края на 2025 г. съдът постановил през януари т.г. тя да върне 101 201,78 паунда.

До момента обаче Тодорова е възстановила едва 18 228,14 паунда. Става дума за по-малко от една пета от дължимата сума, съобщава “Дейли мейл”. Тя е пропуснала крайния срок през юли, а върху останалите пари вече се начислява лихва. Попитана защо не е изпълнила съдебното решение, българката отказала да коментира и заявила, че е болна.

“Не искам да говоря за това. При здравословното ми състояние всичко това вече ми идва прекалено много. Никой не може да идва в дома ми и да ме притеснява”, казала тя пред “Дейли мейл” от прозореца на дома си. Тодорова твърди, че страда от депресия и високо кръвно налягане заради продължаващото вече пет години дело.

По-рано тази година “Дейли мейл” разкри, че след излизането си от затвора тя отново е започнала да получава социални помощи. Тодорова се регистрирала за социалата програма Universal Credit заедно със съпруга си, за когото посочила, че получава около 1300 паунда месечно. След публикацията британското Министерство на труда и пенсиите започнало проверка и впоследствие обявило, че тя ще трябва да върне и помощите, получени след освобождаването си.

В предишно интервю Тодорова дори разказала, че се чувства добре във Великобритания и че социалната система ѝ е помогнала.

“Харесва ми тук. Добре е и ми помогна. От 30 декември отново получавам помощи. Ще са около 200 паунда на месец. Нямам право да работя”, заявила тя. Жената твърдяла още, че британските власти трудно ще успеят да конфискуват част от имуществото ѝ, тъй като то се намира извън страната. По думите ѝ семейството живее под наем в Лондон, но притежава двуетажна къща в България, оценена от прокуратурата на около 90 хил. паунда. Според Тодорова имотът е общ със съпруга ѝ, който няма връзка с престъпната схема.

Цветка Тодорова и още четирима българи - Галина Николова, Стоян Стоянов, Гюнеш Али и Патриция Панева, използвали фалшиви самоличности, за да подават заявления за социални помощи между 2016 и 2021 г.

Групата присвоила самоличностите на около 6000 души, а в някои от заявленията били използвани дори имената на деца, живеещи в България. Измамниците създали три т.нар. фабрики за помощи в Лондон, където изготвяли фалшиви договори за наем, подправени фишове за заплати и фалшиви писма от хазяи, работодатели и лични лекари.

Схемата била разкрита, след като български полицай предупредил британските власти за престъпници от Сливен, които внезапно започнали да разполагат с големи количества пари. С присвоените средства членовете на групата купували скъпи автомобили, дизайнерски дрехи и луксозни часовници.

Според британските власти до момента от тях са възстановени около 1 млн. паунда, а се правят опити за връщането на още толкова. Това обаче остава малка част от общо откраднатите 54 млн. паунда. Ако не изплати дължимото, Тодорова може да получи допълнително наказание, което по закон е до 5 г. затвор.

