Новият сайт на Тръмп му противоречи на откриването си

Официалният сайт на американското правителство влезе в противоречие с президента Доналд Тръмп по три чувствителни теми – изборите през 2020 г., възможността за трети президентски мандат и името на Пентагона. Обновеният America.gov, който използва изкуствен интелект и черпи информация от официални правителствени източници, дава отговори, разминаващи се с редица публични твърдения на Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Сайтът беше представен от администрацията на Тръмп като средство, което трябва да улесни американците при достъпа до информация и услуги, разпръснати в сайтовете на различни федерални ведомства.

Един от въпросите, на които America.gov дава отговор, е за резултата от президентските избори през 2020 г. Според платформата, позоваваща се на официални федерални източници, няма данни за широки изборни измами, които да са повлияли на резултата. Установени са отделни изборни престъпления, за които е имало наказателно преследване.

Тръмп, който е републиканец, загуби изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. След това той многократно заявяваше, че победата му е била „открадната" и че при гласуването е имало масови измами, пише БТА.

Извършените одити и повторни преброявания не установиха измами в мащаб, който би променил резултата. Тогавашната администрация на Тръмп също заяви, че резултатът от изборите е надежден.

Второто съществено разминаване е по въпроса дали Тръмп може да се кандидатира за трети президентски мандат. America.gov се позовава на 22-рата поправка на Конституцията на САЩ, според която едно лице не може да бъде избирано за президент повече от два пъти.

Тръмп вече е печелил президентските избори през 2016 и 2024 г.

Самият президент обаче неведнъж е говорил за възможността да се кандидатира отново. Сред примерите са публикации за нова кампания и негови появи с шапки с надпис „2028" – годината, когато ще се проведат следващите президентски избори в САЩ.

В същото време Тръмп е признавал, че Конституцията не позволява трети президентски мандат. Малко след завръщането си в Белия дом той заяви пред Ен Би Си Нюз, че според него съществуват начини да се търси подобна възможност.

Третият въпрос, по който сайтът дава отговор, различаващ се от позицията на Тръмп, е свързан с Пентагона. America.gov посочва ясно, че ведомството, чиято централа се намира там, е Министерството на отбраната.

Миналата година Тръмп подписа указ, насочен към използването на названието „Министерство на войната" за Министерството на отбраната. По-рано той също критикуваше сегашното име на ведомството.

Така обновеният America.gov, представян като единен портал за достъп до официална правителствена информация, дава отговори по три ключови теми, които се разминават с публични твърдения или позиции на американския президент.