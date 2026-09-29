Двама пилоти катапултираха при кацане на самолетоносач на САЩ

Двама пилоти от Военноморските сили на САЩ катапултираха по време на кацане със самолета си на самолетоносача "Дуайт Айзенхауер" край бреговете на щата Вирджиния – инцидент, при който бяха ранени и четирима моряци на кораба, предаде Асошиейтед прес.

Това е поредният инцидент с въздухоплавателни средства на ВМС на САЩ през една-две години - два изтребителя на ВМС се сблъскаха по време на авиационно шоу в щата Айдахо през май, а през октомври миналата година изтребител и хеликоптер се разбиха в Южнокитайско море. Данните на Пентагона, публикувани миналата година, показват рязко увеличение на авиационните инциденти в американските въоръжени сили като цяло през 2024 г.

Двамата пилоти, които са част от 3-та авиационна ескадрила на самолетоносача, успешно катапултираха снощи след "инцидент, възникнал по време на операции по завръщане на самолета" и бяха спасени от спасителните екипи, съобщиха ВМС в кратко изявление, пише БТА.

Двамата са били върнати на кораба и прегледани от медици, посочиха ВМС на САЩ. Още четирима души на кораба също са получили медицинска помощ, включително един, който е бил транспортиран до болница в района на Норфък, щата Вирджиния, за лечение на наранявания, които не са животозастрашаващи.

ВМС не посочиха за какъв тип двуместен самолет става въпрос, нито какво се е случило със самолета или какво може да е причинило инцидента. ВМС обаче разполагат с два типа двуместни самолети за самолетоносачи - Ф-18 "Супер Хорнет" и самолетът за радиоелектронна борба EA-18 "Гроулър". ВМС също така използват двуместния реактивен самолет T-45 "Госхок" като тренировъчен самолет.

В отговор на запитване на АП за повече подробности ВМС на САЩ заявиха, че ще предоставят такива по-късно.