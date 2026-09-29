Кралят на Мароко назначи първата жена министър-председател на страната

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Кралят на Мароко Мохамед Шести назначи Фатима Езахра ал Мансури за първата жена министър-председател на страната, след като нейната либералноцентристка партия спечели парламентарните избори на 23 септември, съобщи кралският дворец, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Ел Мансури, която беше министър на териториалното устройство, градоустройството, хабитата и градската политика и кмет на град Маракеш, беше приета от крал Мохамед Шести в кралския дворец и ѝ беше възложено да сформира новото правителство, допълва кралската институция, информира БТА.