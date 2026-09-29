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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23646632 www.24chasa.bg

Ирак екзекутира десетима, осъдени за тероризъм

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Знамето на Ирак

Иракските власти екзекутираха чрез обесване десет иракчани, осъдени за тероризъм, предаде Франс прес.

Иракските съдилища са постановили стотици смъртни присъди или доживотен затвор за лица, признати за виновни в терористични действия. Сред тях са стотици чуждестранни бойци, някои от които са били арестувани в Сирия и впоследствие прехвърлени в Ирак.

Представител на здравните служби заяви, че съдебномедицинската служба в провинция Ди Кар е приел телата на десет иракчани, които са били "осъдени за терористични престъпления и екзекутирани чрез обесване" в затвора "Ал Хут" в южния град Насирия. Екзекуциите са извършени съгласно член 4 от Закона за борба с тероризма.

Иракските затвори, които вече са препълнени с джихадисти, включително членове на групировката "Ислямска държава", приеха хиляди нови задържани след прехвърлянето им от Сирия през последната година, пише БТА. 

Правозащитни организации критикуват съдебните процеси за тероризъм в Ирак, като ги определят като прибързани и несправедливи.

По-рано този месец в Ирак започна съдебният процес срещу шестима френски граждани, обвинени в тероризъм.

През 2019 г. иракските съдилища осъдиха на смърт 11 френски граждани. По-късно, след обжалване, присъдите им бяха заменени с доживотен затвор.

Знамето на Ирак

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