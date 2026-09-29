ФБР към хакерите, откраднали медицинските им досиета: Знаем как да ви открием

Знаем как да ви открием. С това необичайно публично обръщение служител на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) се обърна към хакерската група „ШайниХънтърс" (ShinyHunters) след ареста на нидерландец, за когото се предполага, че е свързан с групировката, предаде Ройтерс.

Посланието беше отправено във видеозапис, разпространен днес. В него помощник-директорът на киберотдела на ФБР Брет Ледърман заявява: „Вие знаете как да ни откриете, а и ние знаем как да ви открием. Предлагам ви да се свържете с нас първи, докато все още имате избор".

24-годишният нидерландец, задържан в рамките на разследването срещу „ШайниХънтърс", е разследван и по подозрения, че е поръчал убийствата на двама души извън Нидерландия, съобщиха местни медии.

Полицията не е потвърдила веднага информацията. Според нидерландската информационна агенция АНП подробности за предполагаемите планове за убийствата са били открити на лаптопа на заподозрения. Не е ясно дали убийствата, за които се предполага, че той е бил поръчител, действително са били извършени. Обвиненията са отделни от разследването за предполагаемата му връзка с хакерската група.

Нидерландските власти не са разкрили самоличността на мъжа. Бившият му работодател – базираната в Амстердам компания за киберсигурност „Нео Секюрити" (Neo Security) – обаче е съобщил, че той се казва Пепин вар дер Стап. Опитите на Ройтерс да се свърже с него или да открие негов адвокат са останали без резултат.

Арестът беше извършен при мащабна полицейска акция на фона на засилващите се опасения около „ШайниХънтърс" – хакерска група, известна с мащабни кражби на данни и изнудване. Наскоро групировката заяви, че е откраднала терабайти чувствителна лична информация от сървърите на ФБР в САЩ.

Според Ройтерс поне част от изтеклите данни включват информация за разузнавателни задачи на служители на бюрото, както и медицински досиета.

Самата група отрича задържаният да има връзка с нея, като заяви, че той „няма никаква връзка" с „ШайниХънтърс".

Миналата седмица хакерите съобщиха, че са проникнали в системите на ФБР и са откраднали данни за огромен брой настоящи и бивши служители на бюрото.

В публикация на сайта си в т.нар. дарк уеб, както и в онлайн чат с Ройтерс, „ШайниХънтърс" заявиха, че атаката срещу ФБР е била извършена в отговор на съобщение на бюрото от май 2026 г. В него са били описани методите, използвани от групата, а на потенциалните жертви е било препоръчано да не плащат на хакерите, пише БТА.

Според публикуваните от групата данни сред изтеклата информация има имена, домашни адреси и номера за социално осигуряване на агенти на ФБР, както и подробности за служебните им задачи. В някои случаи са били посочени и имената на членове на техните семейства.

Ройтерс е успяла частично да потвърди автентичността на информацията, като е сравнила данните, включително номерата за социално осигуряване, с регистрите на кредитни агенции и с информация от предишни изтичания, съхранявана от разузнавателната компания „Дистрикт Фор Лабс" (District4Labs), която е специализирана в наблюдението на тъмната мрежа.

В поне 10 случая, включително този на директора на ФБР Каш Пател, Ройтерс е открила подробности, които изглежда съвпадат. По думите на лице, запознато с въпроса, описанията на длъжностите в публикуваните данни също съвпадат поне в някои от случаите.

Въпреки това Ройтерс не е успяла да установи откъде произхождат данните и дали действително са били откраднати от вътрешните системи на ФБР, както твърди „ШайниХънтърс".