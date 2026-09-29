Не откриха бомби при проверката за заговор срещу базата на Кралските военновъздушни сили

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Британската полиция за борба с тероризма съобщи, че при следствените огледи във връзка с предполагаем заговор за нападение срещу базата на Кралските военновъздушни сили във „Феърфорд" не са открити самоделни взривни устройства, предаде Ройтерс.

При претърсването на превозни средства в района на базата е иззето известно количество бензин. Обиски са извършени и в имоти в Лондон, уточниха от полицията.

Разследването около „Феърфорд" вече е към своя край, като се очаква следствените действия в района на базата да приключат напълно до утре.

Паралелно с това продължава разследването срещу петимата заподозрени, които бяха задържани в неделя, а впоследствие освободени под гаранция. От полицията обясниха, че решението за промяна на мярката им за неотклонение е било взето в съответствие с целите на разследването.

„Разбирам защо това развитие на събитията е било изненада за мнозина, но бих искал отново да подчертая, че то се основава на опит и внимателно преценяване на полицейските правомощия", заяви началникът на полицията за борба с тероризма Лоурънс Тейлър, пише БТА.

Базата във „Феърфорд" е била използвана от САЩ за удари срещу Иран.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „изненадан" от решението на британските власти да освободят под гаранция задържаните по случая. Американският държавен секретар Марко Рубио също изрази „безпокойство" от изменението на мярката им за неотклонение.