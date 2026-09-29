Директорът на Айфеловата кула напуска поста след скандал с персонала

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Генералният директор на компанията, управляваща Айфеловата кула, ще напусне поста си в края на годината след скандал, при който на жени от персонала на парижката забележителност е било забранено да изпълняват служебните си задължения по време на посещение на хиндуистка религиозна група, предаде Асошиейтед прес.

Патрик Бранко Руиво, генерален директор на Дружеството за експлоатация на Айфеловата кула (ДЕАК), ще бъде освободен от длъжност, след като независима проверка е установила редица нарушения при посещението на религиозната група на 5 септември. Според публикувано днес изявление на ДЕАК нарушенията са довели до „изключването на жените от персонала" в деня на визитата, което дружеството определя като „недопустима ситуация".

Руиво е начело на дружеството от края на 2018 г.

Случаят предизвика недоволство сред служителите и доведе до затварянето на Айфеловата кула на 7 септември заради стачка. Представител на синдикатите заяви, че ръководството е дало „неприемливи" указания на служителите по време на посещението на хиндуистката група.

Напрежението сред персонала на 330-метровата забележителност се засили, след като ръководството заяви, че служителките не трябва да влизат в контакт с членове на делегацията на БАПС (BAPS).

БАПС е международна религиозна и гражданска организация на представители на сектата Сваминараян. Делегацията е посетила Айфеловата кула във връзка с откриването на традиционен хиндуистки каменен храм в Париж, информира БТА.

Ариел Вайл, председател на борда на директорите на ДЕАК, заяви днес, че е поискал да бъдат въведени мерки и програми за обучение, които да насърчават равенството между половете.

Айфеловата кула привлича около 7 милиона посетители годишно, но през годините неведнъж е била затваряна заради стачки.

През февруари 2024 г. посетители не бяха допускани до забележителността в продължение на шест дни заради протест на служителите. Тогава те настояваха за по-добра поддръжка на историческата кула и за по-високи заплати.

Построената преди 137 години Айфелова кула е сред най-разпознаваемите символи на Париж и една от най-посещаваните забележителности във Франция.