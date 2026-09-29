Студентка оцеля по чудо след падане от осмия етаж на жилищна сграда

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21-годишната студентка от Университета на Джорджия в САЩ Кристин Сарджънт по чудо е оцеляла след ужасяващо падане от осмия етаж на жилищна сграда, разказа баща й.

Сарджънт се възстановява в интензивно отделение с няколко счупени кости, след като според разследващите е паднала през прозорец, докато е танцувала върху диван в Атина, Джорджия.

„Тя говореше с един от приятелите си и казваше: „Хей, жива съм. Не мога да повярвам", разказа шокираният й баща Ричард Сарджънт пред Channel 2 Action News.

„Тя е боец и ще се оправи", добави той.

Бащата не навлезе в подробности какво е причинило ужасяващия инцидент, но обясни, че той е станал след победата на футболния отбор на Университета на Джорджия „Бълдогс" над „Оклахома Сунърс" с 41:13 в събота, пише вестник "Ню Йорк Поуст".

„Университетът на Джорджия току-що беше спечелил футболен мач. Предполагам, че тук е имало много 21-годишни младежи, които са били много щастливи", каза Ричард.

Кристин Сарджънт, която е последна година студентка във висшето училище и изучава финанси и маркетинг, се е намирала в сградата The Rambler на Уест Броуд Стрийт в известния университетски град, когато е паднала през прозореца.

От сградата са заявили пред жителите, че съдействат на разследването и са им припомнили за предпазните ограничители, монтирани на прозорците в целия комплекс. На обитателите е било напомнено да не „манипулират, премахват или деактивират" устройствата.

Не е ясно обаче дали предпазният ограничител на прозореца, от който е паднала Сарджънт, е бил активиран или дали е имал някаква роля в инцидента. Според очевидци шезлонг може да е смекчил падането й, преди да достигне земята.

Семейството на студентката веднага е потеглило от дома си във Вирджиния, след като получило телефонно обаждане от човек, който казал: „О, боже мой, Кристин падна тежко", разказа баща й.

В сградата е поставен голям плакат, изпълнен с десетки пожелания за бързо възстановяване от приятели и колеги на младата жена.

Представител на Rambler Athens заяви пред вестника: „Мислите ни са с нашата обитателка и й пожелаваме бързо възстановяване. Продължаваме да събираме информация и да изясняваме обстоятелствата около инцидента."