Посланичката на САЩ в Гърция заплашила министър със смяна на властта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Можем да направим това с всяка държава, която пожелаем, е казала Гилфойл

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл попадна в центъра на политически скандал, след като „Уолстрийт джърнъл" съобщи, че тя е заплашила гръцки министър с намеса на САЩ във властта в Атина. Опозицията поиска незабавни обяснения от правителството на Кириакос Мицотакис.

„Три дни след публикацията на американското издание гръцкото правителство засега, освен с неясни препратки, отказва да потвърди или отрече отправените твърдения", заяви във вторник Хари Цимитрас, ръководител на отдела за външни работи на лявата партия „Елас".

„Това е много сериозен въпрос и трябва да бъде разгледан незабавно, без отлагане", каза още той пред европейското издание "Политико".

Според публикацията на „Уолстрийт джърнъл" американската посланичка Кимбърли Гилфойл е влязла в конфликт с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру по време на вечеря в Атина през март тази година. Разговорът е бил за очаквания тогава крах на румънското правителство.

„Можем да направим това с всяка държава, която пожелаем", е казала Гилфойл според изданието, визирайки политическите сътресения, които по това време разтърсваха Букурещ. „Можем да направим това и тук", е добавила тя.

Според публикацията Папаставру е отговорил, че САЩ не могат да сменят гръцкото правителство, защото то е избрано от народа. Вестникът отбелязва, че адвокатът на Гилфойл е оспорил описанието на разговора.

„Съединените щати ценят стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на общите ни приоритети, включително енергийната сигурност и разпределянето на тежестта в областта на отбраната", заяви говорител на Държавния департамент пред изданието в отговор на въпрос за предполагаемите коментари на Гилфойл.

Представители на Гилфойл са отказали коментар по случая.

Центристкото правителство на Румъния се разпадна през май, когато Социалдемократическата партия напусна коалицията и се обедини с крайнодясната опозиция, за да свали премиера Илие Боложан, което потопи една от стратегически най-важните държави в Европа в политическа криза.

Публикацията на „Уолстрийт джърнъл" предизвика реакции от опозиционни партии от целия политически спектър в Гърция, които призоваха правителството на премиера Кириакос Мицотакис да изясни дали разговорът се е състоял по начина, описан от изданието.

„Тези твърдения не демонстрират взаимно уважение и се надявам, че предполагаемата способност за сваляне на правителства не е ценност, която споделяме", заяви Цимитрас от „Елас".

„Гърция е независима и суверенна демокрация и трябва да действа като такава при всички обстоятелства и спрямо всички, без изключение", заявиха от социалистическата партия ПАСОК.

„Правителството и лично премиерът трябва незабавно да отрекат, че г-н Папаставру е бил заплашван от американския посланик", заявиха от лявата партия СИРИЗА.

„Една държава не става геополитически по-силна, като задълбочава зависимостта си от велика сила, особено когато тази сила открито е заменила дипломацията с бизнеса", написа независимият депутат Алексис Харитсис в социалната мрежа X.

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви пред журналисти на брифинг в понеделник, че „никога не е имало въпрос за заплаха срещу гръцкото правителство" и добави, че подобно развитие „никога не би било толерирано".