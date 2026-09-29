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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23647163 www.24chasa.bg

Тръмп към шефовете на AI компании: Саморегулацията е много важна

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СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп, който по принцип се противопоставя на всякакви регулаторни ограничения по отношение на развитието на изкуствения интелект, заяви по време на среща днес с ръководители на компании от сектора, че "саморегулацията е много важна", предаде Франс прес.

Тръмп посочи също, че по-късно днес ще подпише документ, с който официално ще наложи термина "суперинтелект", вместо изкуствен интелект.

Американският президент изтъкна, че срещата му с управителните директори на компаниите, занимаващи се с развитието на изкуствения интелект, е била "много продуктивна" и се е провела "в изключително приятелска обстановка", информира БТА. 

Той заяви, че компаниите ще работят с местните общности, "особено що се отнася до центровете за данни, и ще полагат усилия, за да задоволят техните нужди".

СНИМКА: Ройтерс

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