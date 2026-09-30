Фицо май остава без мнозинство в словашкия парламент след вътрешен конфликт в коалицията му

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Вот на доверие в Парламента загуби словашкият министър на околната среда Томаш Тараба, което поставя под въпрос мнозинството на премиера Роберт Фицо.

Министърът е част Словашката национална партия (СНС), която е най-малкият партньор в управляващата коалиция на Фицо. Понастоящем Тараба е в конфликт с лидера на СНС Андрей Данко. В парламета министърът намекна, че ще сформира опозиционна, в която може да влязат други членове на СНС, което би лишило Фицо от мнозинство.

СНС гласува заедно с опозиционните партии "за" оставката на Тараба.

"СНС напълно загуби доверието си в министъра, който работеше за себе си", заяви Андрей Данко.

Премиерът Фицо каза, че утре неговата партия "Посока - социална демокрация" (известна с названието си на словашки език "Смер") ще заседава, за да реши какви стъпки да предприеме оттук насетне, пише БТА.