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Испанският сенат отказа да ратифицира договор за приятелство с Франция, докато нейния президент е на официално посещение

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Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит вървят редом с испанския крал Фелипе и кралица Летисия преди гала-вечерята, организирана в тяхна чест от краля и кралицата в Кралския дворец в Мадрид. СНИМКА: РОЙТЕРС

Испанският сенат отхвърли договор за приятелство с Франция докато нейният президент Еманюел Макрон е на официална вечерия при крал Фелипе VI и кралица Летисия.

Договорът не се хареса на десницата, която контролира горната камара на испанския парламент и на представители от крайнодясната партия "Вокс". Така той беше отхвърлен със 140 гласа "против" срещу 106 "за". Това което не се хареса на сенаторите е една специфична клауза от договора за приятелство, според която представител на правителствата на една двете страни трябва да бъде канен на всеки три месеца на заседание на кабинета на другата страна.

Документът беше подписан от испанският премиер Педро Санчес и Еманюел Макрон през 2023 г. в Барселона. Долната камара на парламента в  Мадрид успя да го ратифицира, както и двете камари на този в Париж.  Франция има подобни договори със страни като Германия, Италия и Полша, а Испания с Мароко и Португалия, пише БТА.

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит вървят редом с испанския крал Фелипе и кралица Летисия преди гала-вечерята, организирана в тяхна чест от краля и кралицата в Кралския дворец в Мадрид. СНИМКА: РОЙТЕРС

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