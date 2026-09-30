Дъждове и силен вятър в Гърция, очаква се влошаване на времето на Крит

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Дъждове, по-ниски температури и силен северен вятър се очакват в Гърция в сряда, 30 септември. Валежите ще засегнат предимно източните и южните райони, а на места са възможни гръмотевични бури.

Според прогнозата, цитирана в материала, дъждове ще има в източна Тесалия, Евбея, Източна Централна Гърция, североизточен Пелопонес и Цикладите.

В Атика се очакват облачност и локални превалявания, като не са изключени изолирани гръмотевични бури. Северният вятър ще бъде със сила 4–6 бала по Бофорт, а в източните части на областта може да достигне 7–8 бала. Температурите в Атина ще се движат между 15 и 20 градуса.

На Крит се очаква допълнително усилване на валежите в четвъртък, 1 октомври. Метеорологът Теодорос Колидас посочва, че прогнозните модели все още се разминават за количествата и точното местоположение на най-интензивните дъждове.

Силният вятър в Егейско море може да затрудни корабоплаването. Пътниците към островите трябва да следят съобщенията на пристанищните власти и фериботните компании за промени в разписанията.