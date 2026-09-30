Сестрата на Ким Чен Ун отхвърли обвиненията на Южна Корея за взривовете по границата

Сестрата на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун - Ким Йо Чен отхвърли обвиненията на Южна Корея за експлозии на мини в демилитаризираната зона по границата между двете страни, при които бяха ранени двама войници.

Тя определи критиките на Сеул като низки и подли, като по думите ѝ наподобявали племената, живеещи в Южна Корея. Северна Корея каза още, че Сеул ще си плати за това, че иска да хвърли върху Пхенян вината за взривовете, предаде Ройтерс. Ким Йо Чен е смятана за доверено лице на брат си и често се изказва публично по въпроси на външната политика, пише БТА.