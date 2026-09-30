ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20-годишен прегази спирка и столб във Варна, дроги...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23647421 www.24chasa.bg

Сестрата на Ким Чен Ун отхвърли обвиненията на Южна Корея за взривовете по границата

2192
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ким Йо Чен, сестрата на Ким Чен Ун, играе важна роля в управлението на Северна Корея Снимка: "Дойче веле"

Сестрата на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун - Ким Йо Чен отхвърли обвиненията на Южна Корея за експлозии на мини в демилитаризираната зона по границата между двете страни, при които бяха ранени двама войници.

Тя определи критиките на Сеул като низки и подли, като по думите ѝ наподобявали племената, живеещи в Южна Корея. Северна Корея каза още, че Сеул ще си плати за това, че иска да хвърли върху Пхенян вината за взривовете, предаде Ройтерс. Ким Йо Чен е смятана за доверено лице на брат си и често се изказва публично по въпроси на външната политика, пише БТА.

 

Ким Йо Чен, сестрата на Ким Чен Ун, играе важна роля в управлението на Северна Корея Снимка: "Дойче веле"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание