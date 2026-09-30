Румъния премахва таксата за Дунав мост от 1 октомври

От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе-Гюргево. Решението е част от промени, предприети от северната ни съседка, и засяга общо три моста - два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе.

Досега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира.

От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро.

За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол системата, като размерът ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване.

Очакванията са промяната да облекчи както преките транспортни разходи, така и преминаването през моста. Това коментира пред Нова телевизия Гергана Илиева, която е мениджър „Комуникации" в Българо-румънската търговска камара.

По думите ѝ тежкотоварните автомобили, които са сред основните причини за образуването на големи опашки, така или иначе ще бъдат обхванати от новия модел на тол таксуване. По-осезаем ефект се очаква при леките автомобили, особено през активния летен сезон, когато трафикът между България и Румъния значително нараства.

В отделни летни месеци през съоръжението преминават около 200 000 автомобила само в едната посока. Именно плащането на таксата на гише е една от процедурите, които забавят преминаването.От Българо-румънската търговска камара очакват по-бързото преминаване на границата да даде допълнителен стимул и на туризма между двете страни. „Бързата връзка винаги е предпоставка за туризъм. Стигането до една, макар и съседна и много близка държава, по бърз начин наистина стимулира хората да пътуват", коментира Гергана Илиева.

По думите ѝ румънските туристи са на първо място по посещения в България, а страната ни е най-предпочитаната дестинация за туристите от Румъния. Затова очакванията са промяната да има положителен ефект и върху туристическия сектор.

Премахването на таксата от румънска страна поставя и въпроса дали България може да предприеме реципрочна мярка. Темата е особено чувствителна за Русе, където през активните периоди се образуват сериозни задръствания около Дунав мост. За обслужването на трафика се отварят шест гишета за леки и още четири за товарни автомобили, но въпреки това опашките остават.

Според Гергана Илиева в социалните мрежи вече има множество коментари от жители на Русе с настояване България също да последва примера на Румъния.

Решението обаче трябва да бъде взето на правителствено ниво, тъй като значителна част от приходите от преминаването по Дунав мост постъпват в държавния бюджет. „Не можем да кажем дали България ще го направи, кога и как. Факт е, че голямата част от приходите от Дунав мост влизат в държавния бюджет. Тук на правителствено ниво трябва да се реши доколко, докъде и кога ще отпадне тази такса", обясни Илиева. Тя подчерта, че както за обикновените пътуващи, така и за бизнеса отпадането на таксуването би улеснило преминаването между двете държави.

Според представените данни приходите от таксите за леки автомобили, събирани от българска страна, представляват едва около 7% от общите приходи от таксуването на Дунав мост. Именно затова според участниците в дискусията има основание въпросът за премахването на таксата и от българска страна да бъде обсъден на правителствено ниво.