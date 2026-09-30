Рияд охвърли съобщенията за среща на негови представители с израелския премиер Бенямин Нетаняху

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Съобщенията за среща между Израел и Саудитска Арабия не отговарят на истината, заяви високопоставено саудитско лице.

До изявлението се стигна след като израелски медии предадоха, че премиерът Бенямин Нетаняху се е срещнал с представители на няколко арабски страни, сред които е имало и хора на Рияд, по време на посещението си в Обединените Арабски Емирства (ОАЕ).

Нетаняху посети Абу Даби в неделя и се срещна с президент на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Информацията за визитата бе потвърдена от израелски представители и от представители на ОАЕ, пише БТА.