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Рияд охвърли съобщенията за среща на негови представители с израелския премиер Бенямин Нетаняху

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Знамето на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Съобщенията за среща между Израел и Саудитска Арабия не отговарят на истината, заяви високопоставено саудитско лице.

До изявлението се стигна след като израелски медии предадоха, че премиерът Бенямин Нетаняху се е срещнал с представители на няколко арабски страни, сред които е имало и хора на Рияд, по време на посещението си в Обединените Арабски Емирства (ОАЕ). 

Нетаняху посети Абу Даби в неделя и се срещна с президент на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян. Информацията за визитата бе потвърдена от израелски представители и от представители на ОАЕ, пише БТА.

Знамето на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

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