Гърция подготвя продължаване на субсидиите за горивата, очаква се поевтиняване на дизела

Продължаване на подкрепата за горивата се очаква да бъде обявено в Гърция на 30 септември, като новите мерки ще действат от четвъртък, 1 октомври. Основният акцент ще бъде върху дизела, докато при бензина не се очаква съществена промяна в цената.

Към 29 септември средната цена на безоловния бензин в страната достига 2,20 евро за литър, а на дизела 2,22 евро за литър, въпреки действащата подкрепа.

И в момента горивата в Гърция се продават със субсидии и отстъпки. При бензина подкрепата идва от рафинериите, а при дизела се съчетават държавна помощ и отстъпка от рафинериите. Според изданието без тях потребителите биха плащали около 2,30 евро за литър бензин и 2,37 евро за литър дизел.

За първата половина на октомври се обсъжда общата подкрепа за дизела да бъде увеличена до около 20 евроцента на литър. Целта е крайната цена да се доближи до 2 евро, но размерът на помощта все още не е официално обявен.

Възможност за поевтиняване създава и спадът на цената на дизела от рафинериите от 1,64 евро за литър през миналата седмица до около 1,56 евро. Дали това ще се отрази на колонките, зависи както от новите субсидии, така и от следващите движения на пазара.

При бензина перспективата е по-различна. Цената на рафинериите остава около 1,63 евро за литър, а според гръцки медии не се предвижда пряка държавна субсидия. Затова се очаква той да остане близо до сегашните си нива.

Подкрепата за горивата цели да ограничи и последващото поскъпване на стоките заради увеличените транспортни и производствени разходи. Според публикацията мерките ще бъдат преразглеждани на всеки две седмици според пазарната ситуация.

Друг приоритет е цената на нафтата за отопление да бъде задържана възможно най-близо до 1,70 евро за литър. Това засега е цел на обсъжданите мерки, а не гарантирана продажна цена.