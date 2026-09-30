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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23647465 www.24chasa.bg

Кметът на Ню Йорк обяви стратегия за борба с антисемитизма

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Зохран Мамдани СНИМКА: РОЙТЕРС

План за борба с антисемитизма в Ню Йорк представи кмета на мегаполиса Зохран Мамдани.

Стратегията предвижда да се заделят повече пари за охраната а синагоги, програми за обучение на обществеността и за поддръжка на еврейски културни и религиозни обекти.

 "Заедно ще гарантираме сигурността на евреите в Ню Йорк. Ще инвестираме в тяхната защита, в тяхната история и бъдеще. Нашата сигурност и нашите стремежи вървят ръка за ръка", написа Мамдани в социалната мрежа "Екс".

Мамдани каза, че евреите са само около 12% от жителите на Ню Йорк, но че антисемитските престъпления са повече от половината от известните случаи на престъпления от омраза в града.

"Това е не просто неприемливо, това е нещо, което трябва да променим и кметството ще застане начело на тези усилия", каза още кметът на Ню Йорк, цитиран от БТА.

Зохран Мамдани СНИМКА: РОЙТЕРС

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