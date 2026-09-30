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През следващите дни Украйна ще получи допълнителна финансова подкрепа от Брюксел

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Володимир Зеленски

Украйна очаква още финансова подкрепа от Брюксел през идните дни. Това обяви президентът на страната Володимир Зеленски. 

"Благодаря днес на Европейската комисия, на Европейския съюз, че подготвя решение за следващия транш финансова помощ. Миналата седмица получихме 3,3 милиарда евро за оръжия, а през идните дни очакваме още добри финансови новини от Брюксел - конкретно за помощ за бюджета, друг транш ", каза той.

Президентът разказа, че е разговарял с председателя на Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя има широко сътрудничество с Украйна и подкрепя енергийния сектор на страната и защитата на критична инфраструктура, посочиЗеленски.

"Друга област на съвместната ни работа е подкрепата за износа ни и производителите ни, включително фермери и производителите на селскостопанска продукция. Споразумяхме се да разширим тази област", каза президентът, цитиран от БТА.

Володимир Зеленски

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