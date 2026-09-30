Румънският парламент ще гласува днес вот на доверие за кабинета на Зигфрид Мурешан

Румънският парламент ще гласува днес вот на доверие на проекта за правителство на кандидата за премиер Зигфрид Мурешан.

Заседанието а двете камари на изпълнителната власт ще започне в 13 ч. гласуването идва след два изслушване на кандидатите за министри в парламентарните комисии. Близо половината от тях получиха отрицателно становище от депутатите. 233 гласа ще са нужни на проектокабинета на Мурешан, за да встъпи в длъжност.

Засега тази цел изглежда непостижима, защото двете най-големи партии в парламента - на социалдемократите и тази на крайната десница "Алианс за обединение на румънците" обявиха, че няма да дадат подкрепата си за Мурешан и министрите му.

Евродепутатът от Национално-либералната партия (НЛП) Зигфрид Мурешан беше номиниран за премиер от президента Никушор Дан на 17 септември. Мурешан предложи кабинет, включващ министри от трите десноцентристки партии, които формираха и досегашното правителство - НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), както и един независим кандидат за министър на правосъдието. Правителството включва трима вицепремиери - по един от НЛП, ССР и ДСУР.

Зигфрид Мурешан е третото предложение за премиер, след като правителството, оглавявано от лидера на НЛП Илие Боложан, бе свалено с вот на недоверие на 5 май тази година. На 4 юни президентът Никушор Дан номинира за премиер евродепутата Еуджен Томак, но той върна мандата неизпълнен, след като не успя да събере необходимата подкрепа. След това държавният глава номинира Адриан Вещя от НЛП, с което предизвика разцепление в партията на Боложан.

Политическата криза в Румъния продължава повече от четири месеца. Тя започна с решението на социалдемократите да напуснат съставената през юни 2025 г. четирипартийна коалиция и последвалия вот на недоверие срещу кабинета на Илие Боложан, който бе подкрепен от СДП, АУР и по-малките суверенистки партии и доведе до падане на правителството, пише БТА.