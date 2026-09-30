Кметът на Ню Йорк обжалва решението срещу данъка за вторите жилища

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обжалва решението на съдия, с което бяха отменени вече изпратените уведомления за новия данък върху вторите жилища. Обжалването автоматично спира действието на съдебното решение, съобщава "Фокс нюз".

„Автоматичното спиране позволява на града да продължи, както досега, с въвеждането на допълнителния данък върху вторите жилища и поставя на пауза решението на по-долната инстанция", заяви представител на градската администрация.

Само часове по-рано съдия Уейн Оци постанови, че градските власти не са спазили необходимите процедури, преди да изпратят уведомленията до собствениците. Според съдебното решение действията на администрацията са били „произволни и необосновани", допуснати са правни грешки и е било нарушено правото на получателите на надлежна съдебна процедура.

Съдията обаче отбеляза, че самата данъчна политика все още може да бъде запазена. По думите му градът може да премахне настоящия списък на облагаемите имоти от сайта си, да публикува коригиран списък, след като изпълни необходимите процедури, и след това да изпрати нови уведомления в съответствие със закона.

Решението е поредно правно препятствие пред Мамдани, който наближава първата си година като кмет на Ню Йорк. Администрацията му се сблъсква с редица съдебни предизвикателства при опита да реализира обещанията си за намаляване на разходите за живот, разширяване на жилищното строителство и подобряване на обществения транспорт.

Освен данъка върху вторите жилища, Мамдани срещна правна съпротива и заради плана си за замразяване на наемите. Собственици на имоти го определят като прекомерно рестриктивен. Спорове има и около идеята му за създаване на държавно подкрепени магазини за хранителни стоки, срещу която се противопостави Националната асоциация на супермаркетите. Предизвикателства има и срещу правилата за прием в специализираните гимназии в града, за които някои родители твърдят, че поставят в неизгодно положение учениците от азиатско-американски произход.

Мамдани обяви данъка върху вторите жилища през април. Първоначалният вариант предвиждаше годишна допълнителна такса за едно- до трифамилни къщи, апартаменти и кооперативни жилища на стойност над 5 милиона долара. Мярката трябваше да се прилага само за собственици, които притежават и друг имот извън Ню Йорк.

При представянето на предложението Мамдани заяви, че с подкрепата на губернатора Кати Хоукъл градът е „една стъпка по-близо до балансирането на бюджета", като облага най-богатите собственици и въвежда данък върху вторите жилища, който той определи като първия по рода си в щата.

След съдебното решение във вторник представители на Мамдани заявиха, че кметът няма да се откаже от плана.

Говорителят на кмета Мат Раушенбах защити въвеждането на данъка, определяйки го като „основен принцип на справедливостта". По думите му Ню Йорк не трябва да се превръща в „данъчно убежище за малцина богати".

„Ако можете да си позволите луксозен втори дом в Ню Йорк, можете да си позволите да платите своя справедлив дял за училищата, улиците и парковете, които правят този град функциониращ", заяви Раушенбах.

Той обвини богатите собственици, че водят съдебни битки, за да избегнат плащането на допълнителния данък, и подчерта, че администрацията няма да се откаже от мярката.

„Днешното решение е грешно и ще поискаме спиране на действието на съдебната забрана. При това спиране ще продължим да прилагаме допълнителния данък справедливо, ефективно и в пълно съответствие със закона, както сме правили от първия ден", заявиха от екипа на Мамдани.