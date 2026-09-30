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Вдигнаха испански изтребители в Румъния заради дрон до границата с Украйна

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Изтребител F-18. Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

Заради дрон в близост до румънско - украинската граница бяха вдигнати два изтребителя F-18 на испанските ВВС около полунощ днес. 

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла през изминалата нощ въздушна цел, която се е движела източно от град Измаил в Украйна в близост до речната граница с Румъния.

Към населението в северната част на окръг Тулча е било издадено предупреждение чрез системата „Ро-Алърт" (Ro-Alert) в 00:35 ч. местно (и българско) време.

Не са регистрирани прониквания в румънското въздушно пространство. Въздушната тревога е била прекратена, съобщи Министерството на националната отбрана, цитирано от БТА.

Изтребител F-18. Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

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