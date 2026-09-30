Утрояват се цените на лекарствата в Иран заради морската блокада на САЩ

Лекарствата в Иран стават все по-трудни за намиране и цените им се покачват заради продължителната американска морска блокада и широките икономически санкции.

Стойността на някои медикаменти се е утроила, което допълнително затруднява финансово иранците седем месеца след началото на войната на страната със САЩ и Израел. Храните и други стоки от първа необходимост също поскъпнаха драстично на фона на увеличената безработица, а валутата на страната, която достигна рекордно ниско ниво тази седмица, загуби половината от стойността си.

Войната в близкия изток започва да оказва все по-голям натиск върху световната икономика. Техеран се опитва да повиши цените на горивата като провежда удари по стратегически важни за сектора цели. На свой ред Вашингтон се опитва да унищожи икономиката му като блокира пристанищата му от юни насам.

Иранската фармацевтична индустрия е уязвима заради зависимостта си от внос на суровини. Засега няма признаци за сериозен недостиг на лекарства в иранските болници, но липсите се проявяват в аптеките.

Страната произвежда над 80% от лекарствата си, сочи официалната статистика, но много от производителите са зависими от внос на суровини.

Преди войната повечето лекарства и суровини за производството им се внасяха по море, но американската морска блокада наруши доставките, заяви пред местни медии Бахман Сабур - член на Фармацевтичната асоциация на Техеран.

Сега вносителите на суровини за лекарства използват по-скъпите въздушни маршрути. Но тези доставки са застрашени от новите санкции на САЩ срещу редица ирански авиокомпании, което доведе до спиране на някои международни полети.

Иранското правителство не е обявило колко точно е спаднало производството на лекарства. Властите обаче заявиха, че на фармацевтичната индустрия са нанесени щети, след като при въздушни удари са били поразени над 40 фармацевтични предприятия, включително няколко, произвеждащи медикаменти за лечение на рак.

Същевременно говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосейн Мохеби заяви, че единственият начин за прекратяване на войната в Иран е Вашингтон да признае поражението си и да се оттегли.

По време на пресконференция в Техеран вчера той прочете "писмо до американския народ". Посланието е отправени към американската общественост точно преди междинните избори в САЩ на 3 ноември - вот, на който Републиканската партия на президента Доналд Тръмп е изправена пред сериозни препятствия, докато се стреми да запази контрола си над Конгреса.

Мохеби призова американците да излязат по улиците и да протестират срещу решенията Тръмп, критикувайки войнствената политика на САЩ.

Той обвини Вашингтон, че използва ядрената програма на Иран като претекст, за да „ограби богатството на Иран" и да превърне страната „отново в колония", пише БТА.