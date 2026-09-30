Милиони от бюджета на САЩ отиват за реклами, представящи Тръмп в положителна светлина

Милиони долари от парите на американските данъкоплатци вече са похарчени за телевизионни реклами, представящи президента Доналд Тръмп в изключително положителна светлина. За кампанията са отделени общо 20 милиона долара, а правозащитни и надзорни организации я определят като незаконна, съобщава Си Ен Ен.

Телевизионното излъчване на три различни реклами с участието на Тръмп е струвало най-малко 2,5 милиона долара досега, сочат оценки на компанията за проследяване на политическата реклама AdImpact, предоставени на CNN.

Реалната стойност на кампанията вероятно е по-висока, но точната сума не може да бъде установена. Средствата идват от американската Служба за митническа и гранична защита (CBP), съобщават два източника, запознати с въпроса.

По-рано този месец Службата за управление и бюджет към Белия дом, ръководена от Ръсел Воут, е отпуснала 20 милиона долара на CBP за „възпоменателни събития, свързани с OBBBA". Съкращението се отнася до One Big Beautiful Bill Act – мащабния закон, подписан от Тръмп през 2025 г.

Малко след отпускането на средствата CBP е сключила договор с рекламната компания LMD Agency Inc. за национална медийна кампания на същата стойност. Няколко дни по-късно рекламите са започнали да се излъчват по националните телевизии, твърдят още източници. Компанията майка на LMD – MarCom Group – не е отговорила на запитване на CNN.

CBP е част от Министерството на вътрешната сигурност. Във вторник двама сенатори от Демократическата партия – Пати Мъри и Крис Мърфи – изпратиха писмо до министъра на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин, в което обвиниха ведомството в „шокиращо корумпирано използване на парите на данъкоплатците".

Рекламите предизвикаха и нова реакция от организацията Public Citizen. Според нея те „изглежда нарушават федералния закон, забраняващ използването на средства на данъкоплатците за пропаганда", както и разпоредби на законите за бюджетните средства и Закона Хач, който ограничава политическата дейност на държавни служители.

Public Citizen е подала жалби до Федералната комисия по комуникациите (FCC) и Федералната търговска комисия (FTC). Засега не е ясно дали други организации разполагат с правно основание да съдят администрацията на Тръмп за рекламите.

Анализът на AdImpact показва, че между 23 и 29 септември рекламите са били излъчени общо 2766 пъти. Те са се появявали по Fox News и четирите големи национални телевизионни мрежи.

Около 30% от разходите са били насочени към излъчвания по време на мачове от NFL и колежанския футбол. Рекламите са били показвани и в предавания като „The View" по ABC, „Elsbeth" по CBS и „The Weakest Link" по NBC.

Точните разходи не са публично достъпни, тъй като рекламите са класифицирани като „съобщения в обществен интерес", а не като традиционна политическа реклама. AdImpact изчислява разходите въз основа на датите и часовете на излъчване, местните пазари и други фактори.

Първата реклама с Тръмп е била излъчена повече от 1300 пъти. В нея е използвана песента „Love Me" на музиканта JMSN. Адвокатите на изпълнителя са изпратили предупредително писмо до Белия дом с искане песента да не бъде използвана повече.

В края на всяка от трите реклами се появява надпис „Платено от правителството на САЩ". Една от рекламите представлява преработена версия на клип от президентската кампания на Тръмп през 2024 г.

Това обозначение противоречи на твърдението на администрацията, че рекламите са „съобщения в обществен интерес", подобни на кампании от предишни администрации за Medicare, Obamacare и ваксинацията срещу COVID-19. При традиционните обществени кампании телевизионният ефир обикновено се предоставя безплатно.

Public Citizen посочва, че рекламите на Тръмп не информират гражданите за конкретна правителствена програма и не изпълняват обичайната функция на съобщенията в обществен интерес.

Според двама съветници на Тръмп рекламите са създадени от екипа на Белия дом. Президентът лично е участвал в подготовката им и е имал роля при избора на използваните изображения и видеоматериали.

Public Citizen е подала отделна жалба и до Службата за отчетност на правителството (GAO), както и до Службата на специалния съветник, с искане да бъде разследвано кой е създал рекламите и колко са стрували те на данъкоплатците.

Според организацията телевизиите, които съзнателно излъчват незаконна пропаганда, финансирана от данъкоплатците, теоретично могат да се сблъскат дори с проблеми при подновяването на лицензите си.

Въпросът какво точно представлява незаконната правителствена пропаганда и кой може да бъде подведен под отговорност обаче остава сложен. В американското законодателство няма конкретна дефиниция на „пропаганда", но GAO посочва няколко категории, сред които саморекламирането и преувеличеното представяне на постиженията на властта.

Според Доналд Шърман, президент на организацията Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), основният механизъм за контрол върху подобни действия би трябвало да бъде Конгресът. Той обаче посочва, че Конгресът не е предприел действия срещу администрацията.

Републиканците контролират и Камарата на представителите, и Сената. Според Шърман те може да не желаят да търсят отговорност за рекламите, тъй като те са насочени и към подкрепа на републиканците в Конгреса.

Public Citizen допълва, че е подала десетки сигнали за предполагаеми нарушения на Закона Хач, но според организацията те до голяма степен са били пренебрегнати.