Самолет, пътуващ към Израел подаде сигнал, че е отвлечен. Оказа се, че пилотите са се сбили

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Полет на Flydubai от Дубай до Тел Авив бе пренасочен към Саудитска Арабия в сряда, след като изпрати аварийни кодове, включително и за възможно отвличане. Израел повиши нивото на тревога на въздушните си сили.

The Boeing 737 MAX 8, изпълняващ полет FZ1073 от Международното летище в Дубай до летище „Бен Гурион", първо изпратил код 7700 - международният код за обща аварийна ситуация, след което за кратко преминал на код 7500, според израелски медийни съобщения и данни от системата за проследяване на полети.

Код 7500 се използва за сигнализиране на незаконна намеса в самолета, включително възможно отвличане, въпреки че самият сигнал не доказва какво точно се е случило на борда на полета.

Nа борда са били около 180 израелски пътници.

Самолетът, регистриран под номер A6-FKF, е променил курса си над Саудитска Арабия. Израелските медии съобщиха, че той е бил пренасочен да кацне там.

Вестник The Jerusalem Post съобщи, че инцидентът е бил предизвикан от кавга между пилотите.

По-рано обаче представители на службите за сигурност заявиха, че информацията все още е неясна, а сведенията за комуникацията между пилота и останалата част от екипажа са противоречиви.

Службата за радиоразпръскване на армията съобщи, че самолетът е активирал аварийен код, свързан с опити за отвличане, и е изпратил сигнал за бедствие.

Представител на службите за сигурност заяви пред „Уала", че властите работят по установяване на това, което се случва вътре в самолета.

Представител на авиационните власти заяви, че няма да е възможно да се установи с пълна сигурност какво се е случило, докато самолетът не кацне и властите не приключат проверките си.

Израелските военновъздушни сили повишиха нивото на тревога и изпратиха изтребители в отговор на възможната извънредна ситуация, съобщи Walla.

Засега няма потвърждение, че действително е имало отвличане.

Представител на службите за сигурност заяви, че товарният отсек на самолета ще бъде претърсен след кацането, а екипажът ще бъде разпитан, преди властите да установят какво точно се е случило по време на полета.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху свика среща по въпросите на сигурността с представители на отбраната след подаването на сигнала за тревога, съобщи The Jerusalem Post.

Ynet също съобщи, че Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац провеждат спешни консултации по въпросите на сигурността във връзка с инцидента.

Според данните за полетите FZ1073 е редовен полет на авиокомпанията Flydubai между Дубай и Тел Авив.

Няма изявление от страна на Flydubai по случая.