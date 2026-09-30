Китайски AI модел е дал инструкции за биологични оръжия и убийства след заобикаляне на защитите

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Китайската компания за изкуствен интелект Moonshot започна вътрешна проверка, след като изследователи установиха, че два от популярните ѝ AI модели могат да бъдат подведени да обсъждат теми, свързани с биологични оръжия и убийства, съобщава Би Би Си.

Компанията Mindgard, която тества сигурността на системите с изкуствен интелект, съобщи пред BBC, че през юли е установила уязвимост в моделите Kimi K2.6 и K3 Swarm. Според изследователите двата модела могат да заобикалят защитните ограничения, въведени от разработчиците.

Това е станало чрез т.нар. „jailbreaking" – техники, при които се използват сложни инструкции, за да се провери дали даден AI модел ще пренебрегне вградените ограничения за безопасност.

От Mindgard посочват, че защитите е трябвало да попречат на моделите да водят разговори по подобни опасни теми.

От Moonshot заявиха пред BBC, че приветстват независимата оценка като „ключов елемент в изграждането на по-добър и по-сигурен изкуствен интелект". Компанията е започнала разговори с Mindgard относно установените проблеми.

Основателят на Mindgard Питър Гарахан определи резултатите като тревожни. По думите му, след заобикаляне на защитите моделът може да започне да отговаря по широк кръг чувствителни теми и да предлага допълнителна информация.

Mindgard обаче не е установила дали отговорите на моделите по опасни теми действително биха могли да бъдат използвани на практика. Според компанията проблемът е, че защитните механизми изобщо позволяват на моделите да навлизат в подобни разговори.

Изследователите твърдят също, че при определени условия компрометиран модел би могъл да бъде използван за изпълнение на код и достъп до интернет, което според тях създава потенциален риск за киберсигурността.

Mindgard е уведомила Moonshot за откритата уязвимост на 27 юли и е изпратила допълнителна информация около седмица по-късно. Компанията публикува свой доклад по случая на 12 септември.

Moonshot е потърсила допълнителна информация от Mindgard едва наскоро, след като BBC се е обърнала към компанията за коментар. В кореспонденцията си китайската фирма посочва, че при вътрешни тестове моделите ѝ обикновено отказват да изпълняват подобни заявки.

Случаят идва на фона на продължаващия спор в технологичната индустрия за това дали затворените модели, използвани от компании като OpenAI и Anthropic, или отворените модели са по-сигурният подход.

Kimi е модел с отворени тегла, което означава, че технически може да бъде изтеглен и използван върху собствена компютърна инфраструктура.

Професор Алън Удуърд от Университета в Съри предупреждава, че съществува риск подобни модели да попаднат в неподходящи ръце. В същото време той отбелязва, че отворените AI системи могат да бъдат използвани и за защита срещу кибератаки.

Според него международното регулиране трудно ще успее да се движи със същото темпо като развитието на изкуствения интелект.

Както Удуърд, така и основателят на Mindgard Питър Гарахан смятат, че трябва да се постави по-силен акцент върху идентифицирането и преследването на хората, които използват изкуствения интелект за злоупотреби.