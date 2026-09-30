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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23648637 www.24chasa.bg

КМГ: Пекин: Въпросът за Тайван е най-важният в отношенията между Китай и САЩ

КМГ

1984
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Снимка: Китайска медийна група

На 30 септември Офисът по въпросите на Тайван към Държавния съвет проведе редовна пресконференция.

Говорителят Джан Хан заяви, че в света има само един Китай и Тайван е част от него. Поддържането на принципа на „един Китай" е всеобщ консенсус в международната общност. Въпросът за Тайван е в сърцевината на основните интереси на Китай и е най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ.

Решителното противопоставяне на сепаратистките действия за „независимост на Тайван" и запазването на мира и стабилността в Тайванския проток отговаря на общите интереси на Пекин и Вашингтон. Джан Хан изрази надежда всички тайвански сънародници да осъзнаят изключителната вреда и опасността от упоритите стремежи към „самостоятелност" на властите на Лай Циндъ, твърдо да се противопоставят на дейностите на сепаратизма и заедно с континентален Китай да защитят мира и стабилността в Тайванския проток, с което да съдействат за обединението на страната.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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