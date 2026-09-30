КМГ: Изкуственият интелект и други технологии ще играят по-голяма роля в опазването на културното наследство в Китай

Китай ще разшири използването на изкуствен интелект (ИИ), спътниково дистанционно наблюдение, дронове, 3D моделиране и виртуална реалност като част от нов петгодишен план, насочен към опазването и съхранението на културното наследство.

Планът предлага модернизиране на оборудването за консервация на културни реликви и укрепване на техническата подкрепа за опазването на исторически сгради, пещери, древни стенописи, скално изкуство, археологически обекти, древни книги и архивни материали.

В Китай се намират над 760 000 недвижими културни паметници и около 108 милиона броя (или комплекта) движими културни паметници, които са държавна собственост. Страната използва технологии за проучване, наблюдение и защита на огромните си ресурси от културно наследство.

Все по-широкото използване на изкуствения интелект и други цифрови технологии променя и начина, по който се опазва културното наследство, като експертите отбелязват преход от простото документиране и наблюдение на обектите към по-ранно откриване на рискове.

Един скорошен пример е „Уъну-01" – първият китайски спътник за дистанционно наблюдение, предназначен за опазване на културното наследство, който беше изстрелян през юни. Спътникът е проектиран да наблюдава промените в околната среда около обектите на културното наследство, като използва изображения с висока разделителна способност и модел за разпознаване, базиран на изкуствен интелект, за да открива промени като необичайни строителни дейности. Той може също така да осигурява дългосрочно наблюдение на рискове, включително свлачища, наводнения, ерозия от вятър и пясък и пропадане на земята.