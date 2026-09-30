КМГ: Как китайските марки превръщат културните корени в глобална привлекателност

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Точно на най-оживеното кръстовище до Западното езеро в Ханджоу – една от най-емблематичните културни забележителности на Китай – Pop Mart откри най-големия си флагмански магазин в страната.

Още дълго преди отварянето на вратите в събота нетърпеливи тълпи вече се извиваха в търговския център „Хубин Интай 77" в Ханджоу, главният град на провинция Джъдзян в Източен Китай, за да хвърлят първи поглед на новия магазин.

„Станах рано, за да си купя летящия шах „Twinkle Twinkle". Пристигнах в магазина в 8 сутринта, но пред мен вече имаше над 100 души", каза местен жител с фамилия Ду.

Последните събития в Ханджоу са микрокосмос на по-широко явление, обхващащо цял Китай - бързо възникване на местна икономика, основана на интелектуалната собственост. Чрез съчетаването на традиционната култура с емоционалната икономика тези интелектуални продукти стават изключително популярни и по целия свят.

Флагманският магазин в Ханджоу олицетворява това културно сливане.

Разпростиращ се на площ от над 1 000 квадратни метра на три етажа, флагманският магазин преплита приказната вселена на „Twinkle Twinkle" – един от най-обичаните интелектуални продукти на Pop Mart – с поетичния пейзаж на Западното езеро.

Това е място, където модерната култура на играчките се преплита с местните истории, създавайки преживяване, което излъчва магия и е уникално свързано с града.

„Като вграждаме интелектуалната собственост в културните забележителности на града, ние придаваме дълбочина на историята на героя, като същевременно установяваме културно присъствие отвъд търговията на дребно. Pop Mart използва интелектуалната собственост като мост за дълбока интеграция на модерната култура на играчките с очарованието на местните културни особености", заяви служител на Pop Mart.

Тан Уейжу, служител в търговското бюро на район Шанчън в Ханджоу, заяви, че този модел „марка плюс местна култура" напълно съответства на настоящия бум в емоционалната икономика.

Тан отбеляза, че търговският район Хубин активно развива икономиката на интелектуалната собственост, ускорявайки прехода от традиционната търговия на дребно към потапящо, емоционално ориентирано потребление.

Политиците също насърчават интегрирането на традиционната култура в съвременните потребителски продукти. Правителствен план за действие, публикуван през 2025 г., призовава за включване на елементи от китайската култура в оригинални марки с интелектуална собственост и за разширяване на пазарите за културни продукти, разработени в страната.

Вълната на емоционалната икономика не само набира сила на вътрешния пазар, но и извежда китайските марки дизайнерски играчки на световната сцена.

Финансовият отчет на Pop Mart за 2025 г. подчерта тази динамика, като показа, че серията „The Monsters", в която се отличава изключително популярният Labubu, се е превърнала в интелектуална собственост от световна класа с приходи, достигащи 14,16 милиарда юана – скок от 365,7% в сравнение с предходната година.

Тази глобална популярност се подкрепя от нарастващата осведоменост. Доклад, публикуван от БКГ (Бостън Консалтинг Груп) тази година, разкри, че 74% от анкетираните по света са чували за китайските интелектуални продукти, като най-висок процент на разпознаваемост – около 91% – имат модните играчки.

Това, което наистина се откроява, е че уникалната култура на Китай всъщност може да му даде предимство, превръщайки я по-скоро в сила, отколкото в пречка.

В доклада на БКГ се отбелязва, че докато някои интелектуални продукти постигат успех в световен мащаб чрез „интернационализирана история", други запазват основни китайски елементи, като същевременно интегрират универсални теми като красота и доброта, превръщайки културната си отличителност в търговска сила.

„Китайските интелектуални продукти за дизайнерски играчки предизвикаха глобален бум в потреблението, защото предават емоции и културни настроения, които намират отклик у потребителите по целия свят. За младите хора те не са просто забавление, а начин за самоизразяване и форма на социална валута", заяви ръководител от Pop Mart.

Тази мода е част от по-широка тенденция, при която потребителите в чужбина активно възприемат китайския начин на живот. От пиенето на топла вода до носенето на домашни пантофи – мнозина преминават от простото наблюдение към активното практикуване на елементи от китайската култура.

Тази нарастваща културна близост помага да се обясни глобалната привлекателност на китайските интелектуални продукти. Проучване, проведено през юли от Pew Research Center, установи, че средно 46% от анкетираните в 20 държави, проучвани ежегодно от 2023 г. насам, имат положително мнение за Китай, което представлява ръст спрямо 32% през 2023 г.

Ся Сюемин, изследовател в Института за публична политика към университета в Джъдзян, заяви, че бъдещето на китайските интелектуални продукти на световната сцена ще зависи от подобряването на качеството на съдържанието, балансирането на културната уникалност с универсалната привлекателност и оптимизирането на глобалните търговски стратегии, за да се превърне познаването в устойчиво потребление.