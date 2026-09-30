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КМГ: КМГ ще отрази Форума за реформиране на системата за бързи сигнали

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 12 и 13 октомври в Пекин ще се проведе Форум за реформиране на системата за бързи сигнали и обществени оплаквания. Китайската медийна група, като един от организаторите на форума, ще отрази това международно, професионално събитие на обмен на градското управление.

CGTN към КМГ ще публикува редица медийни продукти на чуждестранни експерти, международни журналисти и интернет знаменитости. Освен това КМГ ще излъчи интервюта с чуждестранни политици и експерти, които ще коментират начините на градското управление и дигиталните и интелигентни технологии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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